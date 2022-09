Nivida annonce les GeForce RTX 4090 et 4080, des cartes graphiques toujours plus puissantes

Nvidia vient enfin d’annoncer de nouvelles cartes graphiques : les GeForce RTX 4090 et 4080. Sans grande surprise, ces dernières sont encore plus puissantes que la génération précédente ; mais surtout, elles embarquent de nouveaux GPU basés sous l’architecture Ada Lovelace.

Après avoir dévoilé les RTX 3090 Ti et RTX 3050 en janvier dernier durant le CES 2022, Nvidia est de retour avec une nouvelle génération : les RTX 4090 et RTX 4080.

Pour définir rapidement les avancées faites par cette dernière, l’entreprise explique que « la série RTX 40 permet de faire des sauts de génération massifs en termes de performances et d’efficacité, et représente une nouvelle ère pour le ray tracing en temps réel et le rendu neuronal, qui utilise l’IA pour générer des pixels ».

Pour commencer, la Nvidia RTX 4080 sera commercialisée en novembre 2022 en deux modèles (12 et 16 Go de RAM GDDR6X). Au niveau des performances, le constructeur déclare qu’elle serait 2 à 4 fois plus rapides que la RTX 3080 Ti. Côté fiche technique, voici le détail des deux versions :

12 Go de RAM : 7 680 cœurs CUDA ; Fréquence de base de 2,31 GHz (2,61 GHz en boost) ; 639 Tensor-TFLOPs ; 92 RayTracing-TFLOPs ; 40 Shader-TFLOPS ; Alimentation de 700 W minimum ; Prix : 899 dollars.

16 Go de RAM : 9 728 cœurs CUDA ; Fréquence de base de 2,21 GHz (2,51 GHz en boost) ; 780 Tensor-TFLOPs ; 113 RayTracing-TFLOPs ; 49 Shader-TFLOPs ; Alimentation de 750 W minimum ; Prix : 1 199 dollars.



Concernant la Nvidia RTX 4090, la carte graphique promet des performances 2 à 4 fois plus élevées que la RTX 3090 Ti. Disponible dès le 12 octobre 2022 au prix de 1 599 dollars, elle embarque :

24 Go de RAM GDDR6X ;

76 milliards de transistors ;

16 384 cœurs CUDA ;

Fréquence de base de 2,23 GHz (2,52 GHz en boost) ;

1 321 Tensor-TFLOPs ;

191 RT-TFLOPs ;

83 Shader-TFLOPs ;

Alimentation de 850 W minimum.

La grosse nouveauté des deux cartes graphiques Nvidia GeFroce RTX 4080 et 4090 est l’arrivée du DLSS 3.0, notamment grâce à la nouvelle architecture Ada Lovelace. Grâce à cette dernière, les GPU profitent de l’accélérateur Ada Optical Flow, venant prédire les mouvements de scène afin d’augmenter le nombre d’images par seconde et la qualité d’image.

Nvidia a aussi parlé d’une autre innovation : le Shader Execution Reordering (SER), une technologie venant améliorer les performances du Ray-Tracing par trois et le framerate jusqu’à 25 %.

