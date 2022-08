Logitech travaille sur une console portable de cloud gaming avec Microsoft et Nvidia

Le monde des consoles portables a le vent en poupe. Avec le succès de la Nintendo Switch, et plus récemment du Steam Deck, mais aussi de l’avènement de cloud gaming, tout le monde veut sa part du gâteau.

Logitech vient d’ailleurs d’annoncer un nouveau partenariat avec Tencent afin de développer sa propre console portable axée sur le cloud gaming. En plus de cela, l’éditeur de jeux vidéo a précisé qu’il travaillait avec Microsoft Xbox Cloud Gaming et Nvidia GeForce Now sur ce produit.

Une console portable pour le cloud gaming chez Logitech

Dans un billet de blog publié ce mardi 2 août 2022, Logitech est venu annoncer un partenariat d’envergure avec Tencent Games. En effet, l’éditeur a précisé que cette alliance « mènera à une console portable de cloud gaming sur le marché plus tard cette année et qui combinera l’expertise matérielle de Logitech G à l’expertise dans les services logiciels de Tencent ».

Pour proposer un produit touchant le plus de monde, Logitech a annoncé qu’elle travaillait avec deux gros acteurs du cloud gaming : Microsoft et Nvidia. De ce fait, la console portable pourrait proposer les jeux vidéo disponibles via le Xbox Game Pass et son service Xbox Cloud Gaming, mais aussi Nvidia GeForce Now. L’arrivée de Google Stadia ne semble pas pour le moment d’actualité.

Au passage, Logitech est venu gentiment redéfinir le concept de cloud gaming, précisant ainsi que cette technologie « utilise des serveurs pour diffuser les jeux aux consommateurs ». De ce fait, « Il n’y a pas besoin de télécharger ou d’installer des jeux PC ou consoles. À la place, les jeux sont rendus et joués sur des serveurs distants et les utilisateurs interagissent avec eux localement sur leur appareil ».

Aucune précision n’a été dévoilée au sujet de cette console portable Logitech, que ce soit au niveau du système d’exploitation ou des caractéristiques techniques. De plus amples informations devraient arriver avant le lancement du produit, annoncé pour la fin de l’année 2022 par l’entreprise.

