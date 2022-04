GeForce Now : Nvidia améliore son système de démos jouables dans le cloud

Nvidia GeForce Now continue d’évoluer. Outre le fait de profiter d’un catalogue de plus en plus complet de jeux vidéo, le service de cloud gaming vient d’améliorer son système de démos. Ces dernières sont maintenant plus facilement accessibles en nécessitant uniquement un compte Nvidia. Au passage, la firme américaine a précisé les nouveaux jeux jouables dans le cloud en avril 2022.

Des démos plus facilement accessibles sur Nvidia GeForce Now

Le 7 avril 2022, Nvidia est venu annoncer une évolution intéressante concernant les démos. Auparavant, les utilisateurs devaient se connecter à un compte Nvidia, puis se reconnecter à un compte Steam, Epic Games ou Ubisoft, afin de pouvoir profiter des démos disponibles.

Dorénavant, seul un compte Nvidia sera nécessaire, ce qui en soi facilite l’essai de jeux vidéo. En plus de cela, une nouvelle catégorie nommée « Instant Play Free Demos » fait son apparition pour retrouver toutes les démos en un clic. Pour le moment, nous y retrouvons les titres suivants : Chorus ; Ghostrunner ; Inscryption ; Diplomacy Is Not an Option et The RiftBreaker Prologue.

Les nouveaux jeux disponibles en cloud gaming (avril 2022)

En plus de cela, Nvidia a précisé la liste des nouveaux jeux disponibles sur GeForce Now pour ce mois d’avril 2022 : le tout nouveau jeu indépendant Tunic (Epic Games), un zelda-like en vue isométrique où vous incarnez un petit renard ; Elderborn, un slasher d’action fantasy qui vous plonge au milieu de tribus barbares ; Die After Sunset, un jeu de tir et d’action roguelite en accès anticipé avec des ennemis influencés par les jeux d’ombre et de lumière ; Offworld Trading Company, un jeu de stratégie par le créateur de Civilization IV avec comme objectif la prise de contrôle du marché martien ; Northgard, un autre jeu de stratégie, mais se déroulant à l’époque des Vikings.

