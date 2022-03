Nvidia GeForce Now : un abonnement mensuel avec RTX 3080 est disponible à 19,99 €

Les joueurs vont être très heureux d’apprendre cette nouvelle : l’abonnement avec RTX 3080 du service Nvidia GeForce Now est maintenant disponible en version mensuelle. Pour 19,99 € par mois, ils pourront ainsi profiter d’une des meilleures cartes graphiques afin de pouvoir jouer en cloud gaming aux derniers jeux du moment. Pour rappel, seul un abonnement de 6 mois à 99,99 € était auparavant disponible pour cette formule.

Un mois d’abonnement au Nvidia GeForce Now RTX 3080

L’abonnement GeForce Now avec RTX 3080 de Nvidia vient de connaitre une grosse avancée au point de vue de son accessibilité. En effet, l’abonnement était jusqu’à présent uniquement disponible via une formule de 6 mois proposée au tarif de 99,99 €. Désormais, la donne vient de changer étant donné que l’entreprise américaine a annoncé le lancement d’un abonnement mensuel à 19,99 € par mois.

Cela permet ainsi aux joueurs de tester le service sur une plus courte période ou simplement s’abonner pour faire un gros jeu sur quelques jours. Sans grande surprise, la formule mensuelle de l’abonnement GeForce Now avec RTX 3080 est plus chère que celle sur 6 mois. En souscrivant à cet abonnement plus sur le long terme, le mois revient en effet à 16,67 €, soit une économie de 3,32 € par rapport à la formule mensuelle.

Pour rappel, l’abonnement à GeForce Now avec RTX 3080 met à disposition des joueurs la deuxième plus puissante des cartes graphiques (juste dernière la RTX 3090). Ce service signé Nvidia permet de profiter de sessions de jeu s’étendant au maximum sur 8 heures ainsi que d’une définition 1 440p (de la 4K sur Shield TV) à 120 FPS.

