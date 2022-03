MacBook Air et MacBook Pro 2022 : la puce M2 serait bien au programme

Les prochains ordinateurs portables d’Apple en 2022 semblent être un MacBook Air et un MacBook Pro. Alors que tout le monde s’entend à dire que le modèle Pro aurait droit à une puce M2, les rumeurs ne vont cependant pas dans le même sens concernant le Air.

Aux dernières nouvelles, Ming-Chi Kuo est venu souligner que le MacBook Air aurait de nouveau droit à une puce M1. Le site 9to5Mac va cependant à contresens de cet analyste réputé en affirmant, comme moult rumeurs auparavant, que ce modèle ultra-fin signé Apple aurait bel et bien droit à la puce M2.

Puce M2 ou M1 pour le MacBook Air ?

Dans un nouveau rapport, 9to5Mac est venu préciser des informations autour des futurs MacBook Pro et MacBook Air prévus pour 2022 par Apple. Dans les grandes lignes, le site américain est venu affirmer que les deux modèles auraient droit à la deuxième génération de puce Apple Silicon pour Mac : la M2.

Allant à l’encontre des dernières informations dévoilées par Ming-Chi Kuo, affirmant que le MacBook Air 2022 aurait droit à une puce M1, 9to5Mac est tout d’abord venu souligner que la puce M2 serait bien de la partie pour ce modèle. D’après ses sources, le site précise que le nom de code de l’ordinateur ultra-portable d’Apple serait J413 et que la puce M2 embarquerait un processeur à huit cœurs, comme sur la puce M1, et d’un GPU à 10 cœurs plus puissant.

Du côté du MacBook Pro 2022 d’entrée de gamme de 13 pouces, nous apprenons que ce modèle aurait le nom de code J483 et une puce M2. Basé sur le modèle actuel avec puce M1, ce modèle devrait conserver le même design, contrairement au MacBook Air qui aurait droit à un tout nouveau design. Petit fait intéressant à noter, 9to5Mac a souligné qu’Apple aurait réfléchi en interne à supprimer l’appellation « Pro » de cet ordinateur portable. Il serait ainsi rebaptisé simplement MacBook et se positionnerait entre le nouveau MacBook Air et les MacBook Pro 2021.

Pour finir, le site souligne qu’aucune date de sortie précise n’est connue pour le moment. Cependant, elle explique que les deux MacBook sont à des stades avancés de leur développement. Une arrivée en fin d’année semble donc probable.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Mac mini : des modèles avec puce M2 et M2 Pro en cours de développement chez Apple !