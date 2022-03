MacBook Pro 2021 : les cartes SD JetDrive Lite viennent offrir plus de stockage sans encombrer

Avoir beaucoup de stockage sur son ordinateur portable, ça peut être utile pour beaucoup de monde. Bonne nouvelle, les MacBook Pro 2021 viennent profiter d’une solution intéressante pour gagner de l’espace supplémentaire : les cartes microSD JetDrive Lite de Transcend. L’avantage de ce produit est très simple : une carte microSD ne dépassant pas des MacBook Pro 14″ et 16″ lorsqu’elle est insérée. Cela permet ainsi d’avoir plus de mémoire facilement sans encombrer. Cependant, les vitesses d’écritures et de lecture sont assez lentes.

Augmenter la mémoire d’un MacBook Pro 2021 avec la carte microSD JetDrive Lite

Bonne nouvelle, Transcend vient d’annoncer l’arrivée des cartes d’extensions JetDrive Lite 330 pour les MacBook Pro 14 et 16 pouces sortis fin 2021. Auparavant, cette gamme n’étant compatible qu’avec la plupart des autres modèles de MacBook disposant d’un lecteur SDXC. Il semblait ainsi logique de revoir arriver cette solution sur les MacBook Pro 2021, s’acquittant de nouveau de cet avantage.

Si les cartes JetDrive Lite ne vous disent rien, leur définition est assez simple et rapide. Ces dernières sont des cartes SD dont la taille permet de ne pas dépasser d’un MacBook lorsqu’elle y est insérée. Elles peuvent ensuite être extraites simplement avec son ongle. Au total, quatre modèles sont maintenant proposés pour les MacBook Pro 2021 : 64, 128, 256 et 512 Go.

Cela permet ainsi de garder de l’espace sur le SSD de son MacBook afin de stocker des fichiers ne nécessitant pas une grande vitesse d’écriture et de lecture ou encore pour faire une sauvegarde Time Machine. Ces utilisations sont en effet conseillées étant donné que la vitesse d’écriture est de maximum 75 Mo/s, contre 95 Mo/s en lecture.

Le prix de ces cartes SD pour MacBook Pro 2021 signées Transcend varie entre une trentaine et une centaine d’euros.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article : Apple confirme une keynote pour le 8 mars 2022 (iPhone SE 5G, iPad Air, MacBook Pro…) !