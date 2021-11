MacBook Pro 2021 : le navigateur Safari bientôt compatible avec le 120 Hz

Avec l’arrivée des MacBook Pro 2021, Apple est venu ajouter une dalle proposant un taux de rafraichissement de 120 Hz. La mauvaise nouvelle, c’est que certaines applications ne peuvent pour le moment pas en profiter, dont le navigateur de la firme à la pomme : Safari. Cependant, tout cela devrait prochainement changer. Une nouvelle bêta vient en effet de révéler que le navigateur ne serait plus bridé à 60 Hz et pourrait enfin profiter du 120 Hz pour naviguer de façon plus fluide sur internet.

Le 120 Hz arrive timidement sur Safari

Outre les performances hallucinantes des puces M1 Pro et M1 Max ainsi que le retour des connectiques, Apple est venu ajouter une dalle profitant de ProMotion sur ses nouveaux MacBook Pro. Dans les détails, cela signifie que l’écran profite d’un taux de rafraichissement adaptatif oscillant entre 24 Hz et 120 Hz. Mauvaise nouvelle, la firme à la pomme n’avait pas rendu compatible son navigateur avec cette technologie. En effet, Safari ne proposait qu’une expérience pouvant monter jusqu’à 60 Hz.

Quelques semaines après la commercialisation des MacBook Pro, Apple semble finalement avoir débuté l’intégration de ProMotion sur son navigateur web pour les MacBook Pro. La firme vient en effet de déployer une nouvelle bêta permettant la prise en charge du 120 Hz. Cette dernière est disponible via la version 135 de Safari Technology Preview depuis le lundi 15 novembre. Dans le changelog, on peut en effet remarquer la mention de cette fonctionnalité : « Animations de défilement fluide mises à jour pour s’exécuter à 120 Hz sur des écrans à 120 Hz« .

Pour information, Safari Technology Preview est une version du navigateur Apple uniquement utilisé pour les bêta et réservé aux développeurs. Cela permet ainsi aux utilisateurs de tester en avant-première les nouveautés avant qu’elles arrivent sur la version stable de Safari. Le 120 Hz devrait ainsi arriver très prochainement pour l’ensemble des utilisateurs, le temps qu’Apple s’assure que tout fonctionne correctement.

