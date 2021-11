Apple s’apprête à ajouter des écrans OLED sur les iPad et MacBook

En 2021, Apple est passé au mini-LED sur les iPad Pro ainsi que les MacBook Pro. L’OLED pourrait cependant pointer le bout de son nez d’ici à quelques années sur d’autres produits. Un média vient en effet de rapporter que la firme à la pomme était en pleines négociations avec Samsung et LG afin d’introduire cette technologie sur les MacBook et iPad.

De l’OLED pour les MacBook et les iPad

Les technologies d’écran chez Apple commencent à évoluer. Alors que l’OLED est déjà présent depuis quelques années sur les iPhone et Apple Watch, le mini-LED est venu fouler quelques produits de la firme à la pomme en 2021 : l’iPad Pro et le MacBook Pro. En plus de cela, le ProMotion est arrivé sur les iPhone 13 Pro et les MacBook Pro afin de proposer un taux de rafraichissement adaptatif pouvant monter jusqu’à 120 Hz.

Apple ne compte cependant pas laisser la technologie OLED uniquement sur ses smartphones et montres connectées. La firme de Cupertino est en effet en discussion avec Samsung et LG pour introduire ce type de dalle sur les iPad et les MacBook, d’après le média TheElec. Cela n’arriverait cependant pas de ci-tôt étant donné qu’il s’agit d’un projet à long terme. On parle en effet d’un MacBook avec écran OLED pour 2025 et un iPad pour 2023.

Le site explique qu’Apple patiente encore pour introduire la technologie OLED sur ses produits pour des raisons de coût. En plus de cela, la firme américaine souhaite installer des écrans à deux couches émissives afin que ses appareils aient une plus grande durée de vie. Ajouter une dalle OLED serait ainsi un coût important pour Apple qui se répercuterait sur les clients. En attendant quelques années, la technologie deviendrait plus abordable. Cela permettrait aussi à Apple de tester d’autres technologies, comme par exemple le micro-LED.

