Apple utilise des composants d’iPad pour produire plus d’iPhone 13

La pénurie de composants touche de plus en plus d’entreprises. Face à cette situation, Apple est même obligé de revoir sa stratégie pour répondre à la demande en iPhone 13. La firme à la pomme est en effet obligée d’utiliser des composants d’iPad, et donc réduire la production de certains modèles, afin d’augmenter la production de ces derniers smartphones.

Tout pour produire plus d’iPhone 13

Depuis le lancement de l’iPhone 13, la pénurie de composants est fortement identifiable chez Apple. Il suffit tout simplement de se rendre sur la boutique en ligne de la firme à la pomme pour s’en rendre compte. On peut remarquer que les nouveaux modèles Pro commandés aujourd’hui pourraient être livrés entre le 23 novembre et le 1er décembre. Pour l’iPhone 13, la situation semble plus clémente avec une livraison en un peu plus d’une semaine, soit entre le 10 novembre et le 12 novembre.

Les iPhone et les iPad profitant de composants communs, notamment des puces de base et périphériques, Nikkei Asia vient d’annoncer qu’Apple utilisait désormais des pièces destinées à ses tablettes sur les iPhone 13. D’après le média, la production d’iPad aurait d’ailleurs baissé de 50 % au cours des deux derniers mois par rapport au volume initial prévu. Cependant, cette relocalisation des ressources ne concernait pas à cette catégorie de produit. On apprend en effet que « des pièces destinées aux anciens iPhone étaient également transférées vers l’iPhone 13« .

À travers cette décision, Apple fait ainsi le choix de privilégier les iPhone 13 aux iPad pour cette fin d’année. Cela signifie donc que les commandes de tablettes Apple arriveront beaucoup plus tard. Sur le site d’Apple, on peut déjà remarquer que certains modèles ne peuvent être réceptionnés qu’à partir de la mi-décembre. Lundi, Apple avait déjà recommandé à ses clients américains d’effectuer leurs commandes de fin d’année tôt afin qu’elles soient livrées à temps pour la période des fêtes.

Pour information, la relocalisation de certains composants nécessaire à la production d’iPad sur les iPhone n’est pas nouvelle. Apple avait déjà fait le coup l’année dernière pour les iPhone 12 en utilisant des composants destinés à l’iPad Pro. Cela concernait principalement des puces gérant la consommation énergétique ou encore les capteurs LiDAR.

