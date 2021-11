Stadia Pro : les jeux offerts par Google en novembre 2021

Durant le mois de novembre 2021, Google vient offrir quatre nouveaux jeux gratuitement aux abonnés à son abonnement de cloud gaming Stadia Pro. Il sera ainsi possible de profiter de Saints Row IV, un GTA-like dans un monde déjanté ; du jeu de simulation de course automobile DiRT 5, du jeu de stratégie œnologique Hundred Days – Winemaking Simulator et du jeu de plateforme rétro Kemono Heroes.

La liste des jeux offerts sur Stadia Pro en novembre 2021

Le mois dernier, Google avait offert Control Ultimate Edition, Mafia III Definitive Edition ou encore Unto the End a ses abonnés Stadia Pro. Désormais, la firme de Mountain View rajoute quatre jeux à l’abonnement de son service de cloud gaming. Voici une courte présentation de chacun d’entre eux :

Saints Row IV : un jeu d’action-aventure dans un monde ouvert où vous incarnez le président des États-Unis luttant contre une invasion d’extra-terrestre. Pour cela, vous aurez droit à des super-pouvoirs et des armes assez extravagantes ;

: un jeu d’action-aventure dans un monde ouvert où vous incarnez le président des États-Unis luttant contre une invasion d’extra-terrestre. Pour cela, vous aurez droit à des super-pouvoirs et des armes assez extravagantes ; DiRT 5 : prenez place à bord du célèbre jeu de course axé sur le rallye tout-terrain sorti en 2020. Les courses proposées sont très variées grâce à plusieurs lieux à travers le monde et différents types de course, mais aussi un système jour/nuit, de météo dynamique et de saisons ;

: prenez place à bord du célèbre jeu de course axé sur le rallye tout-terrain sorti en 2020. Les courses proposées sont très variées grâce à plusieurs lieux à travers le monde et différents types de course, mais aussi un système jour/nuit, de météo dynamique et de saisons ; Hundred Days – Winemaking Simulator : l’objectif de ce jeu de simulation est simple : créer votre propre vin et développer votre domaine agricole. Cependant, il faudra apprendre de ses erreurs afin de cultiver vos vignes comme un chef et confectionner les meilleurs millésimes ;

: l’objectif de ce jeu de simulation est simple : créer votre propre vin et développer votre domaine agricole. Cependant, il faudra apprendre de ses erreurs afin de cultiver vos vignes comme un chef et confectionner les meilleurs millésimes ; Kemono Heroes : un jeu de plateforme et d’action où vous incarnez quatre ninjas souhaitant se rendre au mont Fuji pour défaire une malédiction ayant transformé les habitants de la région en pierre.

Outre ces quatre nouveaux jeux offerts, Google permet aux non-abonnés et abonnés à Stadia Pro de profiter d’un essai gratuit de 30 minutes sur Hello Engineer. Pour information, ce dernier est un jeu multijoueurs dans l’univers du jeu Hello Neighbour. Dans un mystérieux parc d’attractions, les joueurs devront réaliser diverses constructions en trouvant des ressources. Cependant, l’étrange voisin sera de la partie pour venir vous rendre la tâche difficile.