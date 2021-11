PlayStation Now : les nouveaux jeux de novembre 2021

Sony vient d’annoncer un nouvel arrivage de jeu pour le PlayStation Now. Le service de cloud gaming vient ainsi s’agrémenter de plusieurs titres au gameplay varié, comme le jeu de plateforme Celeste, un autre Final Fantasy ou encore le remake du GTA-like des années 30 Mafia: Definitive Edition. Un peu plus original, Totally Reliable Delivery Service vous permettra d’effectuer quelques livraisons déjantées.

Les nouveaux jeux PlayStation Now de novembre 2021

Aux dernières nouvelles, le PlayStation Plus est venu profiter de plusieurs nouveautés alléchantes. Par exemple, Final Fantasy VII et Tekken 7 sont arrivés en octobre sur le service de cloud gaming de Sony, suivis par The Last of Us II ou encore Fallou 76 en novembre. Place désormais aux ajouts du mois de novembre 2021 :

Celeste ;

Final Fantasy IX ;

Mafia Definitive Edition ;

Totally Reliable Delivery Service.

Pour les amoureux des jeux de plateforme 2D, Celeste viendra vous challenger plus de 600 niveaux très biens construits répartis en dans neuf chapitres. La bonne nouvelle est que la difficulté est au rendez-vous et que le jeu ne cesse d’ajouter de nouvelles mécaniques tout au long de votre aventure. Vous pourrez ensuite profiter de l’emblématique RPG Final Fantasy IX dans sa version remasterisée pour PS4.

Mafia: Definitive Edition est tout simplement le premier remake du premier opus de la trilogie Mafia. Dans ce jeu d’action en open-world, dans la même veine que GTA, vous incarnerez Tommy Angelo, un jeune truand souhaitant grimper les échelons de la mafia de la ville de Chicago. À noter, il sera disponible sur le PlayStation Now jusqu’au 28 février uniquement.

Pour finir, Totally Reliable Delivery Service est un jeu d’action où votre objectif est de livrer des colis le plus rapidement possible, sans les endommager bien évidemment.

