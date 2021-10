PlayStation Plus : les jeux gratuits sur PS4 et PS5 en novembre 2021

Les mois se ressemblent concernant le PlayStation Plus. Une nouvelle fuite d’information vient en effet de révéler en avance les jeux offerts sur PS4 et PS5. Durant le mois de novembre 2021, les joueurs pourront ainsi expérimenter une nouvelle façon de jouer à la balle au prisonnier, vivre avec des zombies, mener une enquête sur un vaisseau spatial ou profiter d’un RPG fantastique.

Les jeux PS4 et PS5 offerts en novembre 2021 grâce au PlayStation Plus

Alors que Sony tiendra un nouveau State of Play ce soir à 23 heures, la liste des jeux gratuits proposés sur le PlayStation Plus en novembre 2021 vient de fuiter sur le site Dealabs. Du 2 novembre au 7 décembre, les joueurs pourront ainsi ajouter à leur bibliothèque les jeux suivants :

Les Royaumes d’Amalur : Reckoning : PS4 ;

: PS4 ; First Class Trouble : PS5 et PS4 ;

: PS5 et PS4 ; Knockout City : PS5 et PS4 ;

: PS5 et PS4 ; The Walking Dead: Saint & Sinners (PSVR).

Avant de présenter brièvement chaque jeu, n’oubliez pas que Mortal Kombat X, PGA Tour 2K21 et Hell Let Loose, alias les jeux d’octobre 2021, sont disponibles gratuitement jusqu’à lundi prochain grâce au PlayStation Plus.

Le premier fait étonnant avec le PlayStation Plus en novembre 2021 est la présence d’un quatrième jeu dans la liste : The Walking Dead: Saints & Sinners. Celui-ci fait d’ailleurs la part belle au casque de réalité virtuelle Sony : le PlayStation VR. Sans grand étonnement, cette expérience vidéoludique vous mettra dans la peau d’un survivant de l’apocalypse zombie.

Sur PS4 et PS5, on retrouvera ensuite Knockout City, un récent jeu multijoueur proposant une version revisitée de la balle au prisonnier. Pour les personnes aimant Among Us, un nouveau jeu d’enquête multijoueur sera aussi disponible : First Class Trouble. Lors d’une fête des années 50 dans un vaisseau spatial, l’objectif sera de découvrir qui sont les traitres parmi vos amis.

Pour finir, les joueurs PS4 auront droit au RPG fantastique Les Royaumes d’Amalur : Reckoning.