PS5 : Sony annonce un State of Play pour la semaine prochaine, de grosses nouveautés à venir ?

Bonne nouvelle pour les joueurs, Sony est de retour pour un évènement State of Play la semaine prochaine. Le mercredi 27 octobre 2021 à 23 heures, la firme nippone viendra ainsi lever le voile sur les prochains titres à venir sur sa console next-gen : la PS5. Bien évidemment, certains titres devraient être compatibles avec la PS4.

State of Play du 27 octobre : à quoi s’attendre ?

Hier, Sony est venu annoncer un nouveau State of Play pour le mercredi 27 octobre. L’évènement se déroulera en direct à partir de 23 heures sur YouTube et Twitch. Dans sa communication, PlayStation précise : « nous nous concentrerons sur des annonces et mises à jour concernant des titres d’éditeurs tiers sur PS5 et PS4« . D’une durée de 20 minutes, l’évènement permettra ainsi de faire le point sur les prochains jeux qui arriveront sur PlayStation dans les mois à venir.

Ce sera donc l’occasion de découvrir de nouveaux trailers ou connaître des dates de sortie de jeux déjà annoncés. En effet, Sony a bien précisé que le State of Play « offrira de nouveaux aperçus de jeux déjà dévoilés, ainsi que quelques révélations de nos partenaires du monde entier« . La lumière sera ainsi portée sur les développeurs et éditeurs tiers avec leurs jeux à venir sur PS5 et PS4.

