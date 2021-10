Instagram rend possible la publication de photos sur ordinateur

Cela fait maintenant des années que les utilisateurs d’Instagram souhaitent avoir une solution pour publier du contenu depuis leur ordinateur. Le réseau social vient finalement d’officialiser le lancement de cette fonctionnalité. Photos et vidéos peuvent ainsi être publiées en quelques clics directement depuis un navigateur web.

Le PC profite enfin pleinement d’Instagram

Alors que la visualisation de contenu et la messagerie d’Instagram étaient accessibles depuis PC, la plateforme web vient de s’enrichir d’une nouvelle fonctionnalité : la publication de photos et vidéos. L’arrivée de cette nouveauté avait récemment été supputée par certains médias plus tôt dans la semaine. Les utilisateurs n’auront ainsi plus à passer par diverses manipulations pour réussir à publier un contenu sur ordinateur.

Pour en profiter, il suffit simplement de se connecter sur la version web Instagram depuis un navigateur. Dès lors, un message viendra annoncer la bonne nouvelle : « Vous pouvez maintenant créer et partager des publications directement depuis votre ordinateur ». En touchant la célèbre icône avec un « + » encadré, les utilisateurs pourront profiter du même processus de publication que sur l’application mobile. Il est d’ailleurs possible de publier soit dans son fil d’actualité, soit dans votre Story. À noter, les vidéos postées sur PC ne peuvent pas excéder une durée d’une minute.

L’avantage premier de la publication de photo ou vidéos depuis un ordinateur est le fait de pouvoir par exemple retoucher une photo prises avec un autre appareil que son smartphone sur PC, puis de la publier par la suite. Si vous faites vos retouches sur ordinateur, cela est aussi très utile pour vous.

