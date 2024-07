Alors que la série iPhone 16 n’a pas encore été dévoilée au grand public, des rumeurs circulent déjà au sujet de la série à venir l’année prochaine : l’iPhone 17. L’analyste Ming-Chi Kuo a effectivement partagé de nouveaux détails sur un « iPhone 17 Slim » le mercredi 26 juillet.

Un seul appareil photo pour l’iPhone 17 Slim

Si tout se passe bien, Apple dévoilera la série iPhone 17 en 2025. D’après les rumeurs, parmi la gamme, il y aurait un modèle Slim qui tenterait d’acquérir un design « ultra-mince ». Pour atteindre cet objectif, Apple serait prêt à faire d’énormes concessions, notamment au niveau de la forme de l’iPhone.

Plus précisément, Ming-Chi Kuo rapporte que l’iPhone 17 Slim ne serait doté que d’une seule caméra arrière. La version standard, l’iPhone 17, comporterait quant à elle une double caméra. Quant aux modèles pro, ils seront dotés de trois caméras arrière.

Apparemment, l’appareil photo de l’iPhone 17 Slim sera un « appareil photo grand angle ». Pour Apple, cela correspond à l’appareil photo principal. Pour le moment, aucun détail sur les spécifications de cet appareil photo n’a fuité. Néanmoins, le reste de la gamme devrait avoir un appareil photo principal de 48 MP.

Les autres rumeurs sur les spécifications du modèle Slim

Par ailleurs, selon l’analyste Ming-Chi Kuo, ce modèle Slim sera toujours fabriqué en titane. Toutefois, il aura un « pourcentage de titane inférieur à celui des cadres métalliques actuels des Pro et Pro Max ».

En outre, l’analyste a également indiqué que le modèle Slim aura une taille d’écran de 6.6 pouces et une résolution de l’écran de 2740 x 1260 environ. Au niveau de son processeur, il sera alimenté par une puce A19 et il sera doté d’une île dynamique similaire à celle des modèles d’iPhone récents. Enfin, l’iPhone 17 Slim embarquera la puce 5G d’Apple.

Certaines rumeurs indiquent qu’Apple mettrait fin au modèle « iPhone Plus » en 2025. Par conséquent, la gamme iPhone 17 pourrait être composée de l’iPhone 17, de la version Slim, d’un modèle Pro et d’une version Pro Max. Néanmoins, la version Slim serait le plus coûtant avec un prix estimé à 1 299 dollars, soit 1200 euros environ. Kuo conclut en déclarant que :