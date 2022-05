Apple annonce de nouvelles options d’accessibilité pour iPhone, iPad, Mac et Apple Watch

À l’occasion de la Journée mondiale de sensibilisation à l’accessibilité se déroulant ce mardi 17 mai 2022, Apple est venu dévoiler de nouvelles options d’accessibilité pour sa gamme de produits, allant de l’iPhone au Mac, en passant par l’iPad et l’Apple Watch. Au programme : la détection des portes ; l’affichage de l’écran de l’Apple Watch sur iPhone ; ou encore les sous-titres automatiques.

Les nouvelles options d’accessibilité signées Apple

Pour commencer, Apple est venu annoncer via un billet de blog que le capteur LiDAR présent sur les iPhone et iPad permettra maintenant de détecter les portes. Ainsi, les utilisateurs pourront avoir des informations sur une porte en sortant l’appareil à proximité d’une porte : distance ; ouverture/fermeture ; tourner/baisser la poignée ; lecture des inscriptions présentes sur la porte. Cette nouvelle option d’accessibilité sera directement introduite dans l’application Loupe.

Deuxième annonce, l’arrivée d’une fonctionnalité de recopie vidéo de l’Apple Watch sur l’iPhone grâce à AirPlay. Disponible uniquement à partir de l’Apple Watch Series 6, cette nouveauté affichera ainsi l’écran de la montre connectée sur smartphone afin d’accéder à toutes les fonctionnalités tout en offrant une meilleure visibilité des éléments affichés dessus. Un nouveau geste est ensuite ajouté sur l’Apple Watch via AssistiveTouch. Il permettra d’accéder rapidement à diverses actions rapides.

Les sous-titres automatiques seront ensuite disponibles sur les iPhone 11 et plus, les iPad avec Apple A12 ou mieux et les Mac avec puce Apple Silicon (M1, M1 Pro, M1 Max et M1 Ultra). Cette fonctionnalité d’accessibilité offrira ainsi l’opportunité aux personnes avec des problèmes d’audition de voir textuellement ce que disent les gens lors d’un appel téléphonique ou une visioconférence, voire le visionnage d’une vidéo par exemple. À noter, les Mac pourront aussi permettre aux utilisateurs d’écrire textuellement une réponse afin qu’elle soit transmise sous forme audio sur les haut-parleurs de l’ordinateur. Pour profiter de ces deux nouveautés en bêta, il faudra résider aux États-Unis ou au Canada et parler anglais. Logiquement, d’autres pays et langues devraient être concernés à l’avenir.

Parmi les autres nouveautés d’accessibilité annoncées, Apple mentionne :

20 nouvelles langues pour VoiceOver , fonction permettant de lire ce qui est affiché à l’écran, et une dizaine de nouvelles voix ;

, fonction permettant de lire ce qui est affiché à l’écran, et une dizaine de nouvelles voix ; Buddy Controller , une demande d’aide à un prestataire de soi ou un ami afin de jouer à un jeu. Pour cela, la fonctionnalité combine deux manettes de jeu en une seule ;

, une demande d’aide à un prestataire de soi ou un ami afin de jouer à un jeu. Pour cela, la fonctionnalité combine deux manettes de jeu en une seule ; Siri Pause Time , permettant aux personnes avec un trouble de la parole de régler le temps d’attente de Siri avant de répondre ;

, permettant aux personnes avec un trouble de la parole de régler le temps d’attente de Siri avant de répondre ; Le mode Voice Control Spelling pour dicter des orthographes personnalisées grâce à la saisie lettre par lettre ;

pour dicter des orthographes personnalisées grâce à la saisie lettre par lettre ; La reconnaissance des sons personnalisée pour permettre l’identification de sons propres à son environnement (personne, alarmes, sonnette, appareils…) ;

pour permettre l’identification de sons propres à son environnement (personne, alarmes, sonnette, appareils…) ; L’application Livres profitera de nouveaux thèmes et introduira des options de personnalisation pour mettre en gras le texte ou encore modifier l’espacement des lignes, des caractères et des mots.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article dévoilant les options d’accessibilité annoncées l’année dernière par Apple lors de la journée mondiale de sensibilisation à l’accessibilité !