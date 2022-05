Apple Watch Series 8 : de nouvelles images précisent le design de la montre

L’Apple Watch Series 8 devrait arriver en fin d’année. Selon plusieurs sources, le design évoluerait enfin cette année, avec notamment l’arrivée d’un écran et de bords plats. D’ailleurs, le leaker Jon Prosser vient de faire son grand retour avec de nouvelles images de cette génération de montres connectées signées Apple.

Les nouveaux rendus de l’Apple Watch Series 8

En 2021, plusieurs informateurs planchaient sur une Apple Watch Series 7 totalement repensée au niveau de son design. Nous découvrions ainsi à travers des rendus 3D que cette génération aurait droit à des bords plats, à l’instar des derniers iPhone, et à un écran plat. Finalement, la firme à la pomme est arrivée avec une gamme assez similaire aux précédentes, avec des bords plus arrondis et des écrans plus grands. Le leaker Jon Prosser, qui avait partagé le tout nouveau design à bords plats via des visuels 3D dès le mois de mai 2021, avait notamment expliqué qu’Apple aurait décidé de changer le design à la va-vite à cause de problèmes de production…

Finalement, le Youtubeur est récemment revenu sur le sujet à travers une nouvelle vidéo, plaidant que cette année 2022 laisserait entrevoir ce nouveau design pour les Apple Watch Series 8. Jon Prosser a d’ailleurs partagé de nouvelles images de cette génération de montres connectées, confectionnées par son acolyte Ian Zelbo. Une nouvelle fois, nous découvrons un modèle avec un écran plat, mais aussi des bordures plates pour le boitier. La tranche droite s’équipe de la traditionnelle couronne, du micro et du bouton principal, alors que la tranche gauche affiche deux longues ouvertures pour abriter les haut-parleurs.

L’aspect arrondi des précédentes montres connectées de la firme à la pomme transitionnerait ainsi vers un design plus plat sur les Apple Watch Series 8, comme sur les iPhone avec le retour des bords plats, réintroduits avec les iPhone 12 en 2020 et les iPhone 13 en 2021. Tout le monde n’est cependant pas d’accord à propos de ce design, ce qui laisse encore spéculer sur la réelle apparence de cette génération.

Pour rappel, 2022 a tout d’exceptionnel pour Apple, étant donné que les rumeurs supputent l’arrivée de trois modèles d’Apple Watch cette année : une nouvelle Apple Watch SE, les Apple Watch Series 8 et une version « sports extrêmes ». Aux dernières nouvelles, le journaliste Mark Gurman est venu expliquer que l’entreprise américaine aurait introduit sur les Series 8 un capteur de température corporelle, mais aussi de nouvelles mesures de santé.