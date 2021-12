Apple Watch : les trois modèles pour 2022 se précisent

Les rumeurs vont bon train depuis quelques jours. Alors que Mark Gurman est venu dévoiler les plans d’Apple pour 2022, c’est désormais au tour de Ming-Chi Kuo de passer à l’offensive. L’analyste vient en effet de confirmer l’arrivée des trois modèles d’Apple Watch pour l’année 2022. Une petite précision supplémentaire est cependant venue se faufiler : les nouveaux capteurs ne seront pas disponibles sur tous les modèles.

Trois modèles d’Apple Watch pas comme les autres en 2022

Le monde des montres connectées compte bien évoluer chez Apple durant l’année 2022. D’après un récent rapport de Mark Gurman, trois modèles seraient commercialisés par la firme américaine l’année prochaine : l’Apple Watch Series 8, une nouvelle Apple Watch SE ainsi qu’une version destinée pour les sportifs.

Dans une nouvelle note aux investisseurs, dévoilée par MacRumors, Ming-Chi Kuo vient de confirmer cette information. L’analyste de l’institut TF International annonce ainsi : « Les nouvelles Apple Watch en 2022 comprendront l’Apple Watch 8, la nouvelle Apple Watch SE et une version sports extrêmes ». Il ajoute d’ailleurs une information importante : « Luxshare-ICT est le fournisseur de INP [ndlr : interventions non pharmaceutiques] pour l’Apple Watch 8 et la version sports extrêmes ».

L’intégration de Luxshare en tant que fournisseur d’intervention non pharmaceutique pour les Apple Watch Series 8 ainsi que la version sportive montre une première différenciation entre les montres connectées de la firme américaine en 2022. En effet, cela pourrait signifier que ces deux modèles profiteront de nouvelles fonctionnalités de suivi de santé, comme la mesure de la température cutanée, de l’apnée du sommeil ou encore de la tension artérielle. Cette société pourrait ainsi fournir des capteurs à Apple. De son côté, l’Apple Watch SE viendrait uniquement profiter d’un nouveau châssis et de certaines spécificités techniques des générations précédentes de montres connectées.

Les mois à venir viendront surement nous donner plus de détails sur les implémentations prévues pour la gamme de montres connectées d’Apple. Si on suit l’ensemble des annonces de l’entreprise, les prochaines Apple Watch devraient être présentées durant le mois de septembre 2022 au côté des iPhone 14.