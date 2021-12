Apple Watch : un nouveau modèle SE et une version plus sportive en 2022

L’année 2022 devrait signer un doux renouveau pour la gamme de montres connectées d’Apple. Alors que la firme vend en ce moment trois modèles dans sa boutique officielle (Apple Watch SE, Apple Watch Series 3 et Apple Watch Series 7), trois modèles devraient en effet voir le jour l’année prochaine d’après Mark Gurman.

Trois Apple Watch pour l’année 2022

Via sa newsletter Power On, Mark Gurmant vient d’annoncer que l’Apple Watch Series 8 n’arriverait pas seule en 2022. Pour commencer, le journaliste de chez Bloomberg dévoile que la firme à la pomme mettrait à jour l’Apple Watch Series SE. Pour rappel, la montre connectée abordable a initialement été commercialisée en septembre 2020 par Apple. Un nouveau modèle devrait ainsi voir le jour dans les mois à venir.

A ce jour, l’Apple Watch SE profite d’un design similaire à la Series 6, mais sans la fonctionnalité Always On, le capteur d’oxygène dans le sang (SpO2) ou encore l’électrocardiogramme et avec la puce de l’Apple Series 5. Apple pourrait apporter plusieurs changements avec une nouvelle génération en 2022, que ce soit au niveau des fonctionnalités, de la puce, de l’écran ou encore du design.

Mark Gurman n’est cependant pas venu préciser les possibles changements apportés à l’Apple Watch SE avec ce nouveau modèle. Il faudra donc patienter afin d’avoir plus de détails par le biais de différents informateurs ou avec l’annonce de la montre connectée par Apple.

En plus de cette nouvelle montre connectée abordable, Apple prévoirait de lancer une Apple Watch à destination des sportifs en 2022. Ce nouveau modèle serait ainsi plus « robuste » que les précédentes Apple Watch Series d’après Mark Gurman. Le boitier pourrait ainsi être plus résistant aux rayures, aux bosses, aux chutes, etc. Nous ne savons cependant pas le placement tarifaire de cette montre par rapport au reste de la gamme d’Apple Watch, ni si des fonctionnalités inédites seraient de la partie.

