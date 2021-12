Teufel annonce les nouveaux casques Real Blue et Real Blue NC

Teufel est l’un des plus importants designers et fabricants allemands de produits audio. La marque revient avec les nouvelles versions des Real Blue et Real Blue NC. Ce dernier apporte la technologie à réduction de bruit le tout sur une qualité de son HD.

Un son enveloppant et un confort parfait

Les Real Blue et Real Blue NC de Teufel sont annoncés pour une qualité sonore HD, équilibrée et puissante. De plus, ils peuvent se paramétrer depuis l’application Teufel Headphones pour Android et iOS. Les casques disposent de coussinets moelleux qui vont permettent d’assurer une pression réduite sur les tempes et les oreilles sans gêner les porteurs et porteuses de lunettes. Le but est de permettre de longues sessions d’écoute ou de jeux.

REAL BLUE

REAL BLUE NC

Teufel annonce pour le Real Blue NC, une autonomie de plus de 40 heures avec l’ANC activé. Avec la nouvelle réduction de bruit, le Real Blue NC va diminuer les sons parasites extérieurs grâce à l’usage de microphones à l‘intérieur et à l’extérieur des oreillettes. En complément, un mode transparent est disponible afin de garder une oreille attentive sur ce qui se passe autour de vous. Également, une prise en mains intuitive est annoncée. En posant tout simplement la main sur l’oreillette droite, on trouvera le joystick permettant de contrôler le casque. Il sera également possible de lancer l’assistance vocal en une seule pression et de prendre et mettre fin à des appels.

Enfin, les des deux casques sont vendus avec une housse de transport, un câble de recharge USB-A vers USB-C et un câble jack. Ce dernier permet de connecter les casques à des périphériques sans Bluetooth, ou dans l’avion par exemple.

Les points forts des Real Blue et Real Blue NC

Autonomie allant jusqu’à 42 heures avec ANC, plus de 56 heures sans ANC ;

Active Noise Cancelling numérique pour une réduction des bruits extérieur ;

Bluetooth 5.0 avec apt-X® et AAC ;

Mode transparence pour une perception claire des bruits extérieurs ;

Teufel Headphones App ;

Kit mains libres avec technologie Qualcomm® cVc™ ;

Casques pliables, housse de transport, câble jack 3.5 mm avec télécommande ;

Châssis léger avec coussinets aérés et amovibles.

Disponibilité et tarifs

Ces deux casques, qui se différencient par l’intégration de la réduction de bruit sont disponibles à 169,99 € pour le Real Blue et à 229,99 € pour le Real Blue NC. Les casques sont proposés en divers coloris tels que blanc perle, noir nuit et bleu métal.

