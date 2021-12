Apple : un casque de réalité virtuelle axé sur le jeu vidéo, les médias et la communication en 2022

Apple ne compte pas rester sur ses acquis encore longtemps. La firme à la pomme souhaite en effet se diversifier dans les années à venir avec de nouveaux produits. Le premier arriverait en 2022 : un casque de réalité mixte (virtuelle + augmentée). Mark Gurman vient de dévoiler plus de détails concernant les usages de cette première itération. Il évoque notamment le fait que le produit permettra de consulter des médias, de communiquer ou encore de jouer à des jeux vidéo.

Un premier casque de réalité mixte en 2022 pour Apple

Alors que les rumeurs s’étaient un peu apaisées autour du casque de réalité virtuelle et augmentée d’Apple, Mark Gurman est de retour pour parler de ce futur produit, toujours prévu pour le dernier trimestre 2022 selon lui. Le journaliste de chez Bloomberg vient en effet d’énoncer quelques informations à ce sujet dans sa dernière newsletter Power On. Mark Gurman explique ainsi qu’Apple compterait tourner son casque de réalité mixte vers trois points clés : le jeu vidéo, la communication et le divertissement.

Dans les détails, le journaliste explique : « Le jeu vidéo devrait être un accent fort de l’appareil, surtout compte tenu du fait qu’il embarquera plusieurs processeurs, un ventilateur, un affichage de très haute définition et sa propre boutique d’applications. Attendez-vous à ce qu’Apple positionne l’appareil comme une utopie pour les développeurs de jeux. Ensuite, la consommation de médias. Je m’attends à ce qu’Apple travaille avec des partenaires média pour créer des contenus qui puissent être regardés en réalité virtuelle sur le casque. Enfin, les communications. Attendez-vous à ce que les Animojis et une expérience proche de FaceTime en réalité virtuelle viennent remplacer Zoom ».

Avec ce nouveau produit, Apple viendrait ainsi directement cibler le grand public avec son premier casque de réalité mixte. L’objectif semble ainsi de proposer un produit de divertissement permettant de jouer et regarder des contenus, mais aussi rester en contact. Rien ne semble donc le différencier spécifiquement du produit star du monde de la réalité virtuelle : l’Oculus Quest 2.

Connaissant Apple, quelques fonctionnalités inédites devraient venir faire pencher la balance et vous faire mettre la main au portefeuille. Reste donc à patienter et voir comment la firme à la pomme compte intégrer ce casque de réalité mixte à son écosystème de produits.

