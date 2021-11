Casque VR/AR d’Apple : un produit onéreux et équipé du Wi-Fi 6E

En fin de semaine dernière, deux informateurs sont venus dévoiler quelques détails autour du premier casque VR/AR d’Apple : Mark Gurman et Ming-Chi Kuo. Prévu pour l’année 2022, le produit se précise ainsi que ce soit au niveau de son utilisation, son prix, voire de sa connectivité.

Un premier casque VR/AR Apple onéreux

Mark Gurman est de retour avec sa newsletter Power On afin de dévoiler quelques informations sur le casque VR/AR d’Apple. Dans sa dernière édition, le journaliste de chez Bloomberg vient ainsi déclarer : « Apple prévoit de lancer dès l’année prochaine son propre appareil onéreux doté de puces, d’écrans, de capteurs et de fonctions d’avatar avancées« . Il rappelle par la suite que le casque profitera « à la fois des capacités AR et VR« , soit de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle. Selon lui, ces deux technologies permettront ainsi d’offrir une « expérience de réalité mixte capable de gérer des jeux en réalité virtuelle de haute qualité« .

Dans les détails, Mark Girman explique : « Le premier casque d’Apple sera de type réalité mixte. Cela signifie qu’il aura à la fois des capacités de AR et de VR. Si les jeux peuvent être pratiqués dans les deux environnements, la réalité virtuelle est ce qu’il faut pour les jeux très performants aux graphismes de haut niveau. C’est ce que vise le premier casque d’Apple : une expérience de réalité mixte capable de gérer des jeux en réalité virtuelle de haute qualité avec des puces rapides et des écrans haut de gamme« . Le journaliste termine en annonçant que « dans quelques années, vous verrez un vrai casque AR uniquement« . Via cette affirmation, il vient suivre de précédentes déclarations de Tim Cook montrant son enthousiasme pour la réalité augmentée chez Apple.

Du Wi-Fi 6E au programme

Par le biais d’une nouvelle note aux investisseurs, Ming-Chi Kuo est ensuite venu affirmer que le casque AR/VR d’Apple viendrait profiter de la technologie Wi-Fi 6E afin d’offrir une bande passante plus élevée ainsi qu’une faible latence. L’analyste souligne ainsi que le plus gros problème des casques de réalité mixte est le fait qu’une connexion filaire à un ordinateur soit nécessaire. En prenant en charge le Wi-Fi 6E, le casque d’Apple viendrait éviter ce problème en passant par le sans-fil. Pour rappel, l’Oculus Quest de Facebook prend déjà en charge le Wi-Fi 6 pour offrir des flux allant jusqu’à 120 Hz et du 90 Hz pour le Wi-Fi 5.

Ming-Chi Kuo ajoute que Meta (ex-Facebook) ainsi que Sony devraient proposer de nouveaux appareils AR/VR durant l’année 2022 avec à leur bord le Wi-Fi 6 ou le Wi-Fi 6E. Il estime pour finir que la technologie 5G mmWave pourrait être privilégiée à l’avenir afin de proposer une meilleure expérience sans fil pour les casques de réalité mixte, mais aussi de réduire le besoin d’avoir un ordinateur ou un autre appareil pour fonctionner.

