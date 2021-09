Le casque VR d’Apple ne marcherait pas sans iPhone ou Mac

Outre une voiture électrique, Apple travaille sur un autre gros projet depuis un moment : un casque de réalité virtuelle proposant aussi de la réalité augmentée. Avec ce format hybride (AR/VR), la firme de Cupertino ne pourrait cependant pas faire fonctionner le casque tout seul. En effet, le média The Information vient de révéler que son utilisation devra nécessiter la présence d’un iPhone ou d’un Mac à proximité, notamment pour profiter de la puissance de calcul de ces appareils.

Crédit photo : Antonio De Rosa

Le casque de réalité virtuelle d’Apple se précise

Cela n’est plus un secret pour tout le monde, Apple développe un casque de réalité mixte. Selon de précédentes rumeurs datant de juin 2021, le produit serait disponible dès l’année prochaine. Le site The Information vient cependant de préciser quelques points sur le projet. Tout d’abord, on apprend que le casque est prêt pour « la production d’essai« . Des quantités limitées vont ainsi être produites afin de continuer à développer et peaufiner le produit. Le média ajoute que le casque profiterait de trois puces gravées en 5 nm ; confectionnées par la société Taiwan Semiconductor Manufacturing. Leurs objectifs seraient d’optimiser la transmission de données sans fil ; de compresser et décompresser des flux vidéo ; et de garantir l’efficacité énergétique du casque d’Apple.

Une information encore plus intéressante a été dévoilée par The Information : le casque VR/AR pourrait profiter de la puissance de calcul des autres produits Apple pour fonctionner, par exemple un iPhone ou un Mac. Ils permettraient ainsi de soutenir le casque lors d’expériences en réalité virtuelle et augmentée trop gourmandes en énergie. Pour arriver à cet exploit, la firme de Cupertino utiliserait le Neural Engine, le moteur neuronal dédié à l’intelligence artificielle et déjà présent dans les appareils d’Apple. Le casque pourrait cependant être complètement autonome pour d’autres tâches moins exigeantes. Grâce à ce partage des ressources, Apple pourrait réduire la taille et le poids de son casque de réalité mixte.