HBO Max : le nouveau service de streaming arrive cet automne en Europe

HBO Max va enfin faire son arrivée sur le sol européen. En mai 2020, le service de streaming était lancé aux États-Unis, avec pour ambition de concurrencer Netflix, Apple TV+ ou Amazon Prime. Pour y parvenir, la Warner, société mère d’HBO, mise sur un catalogue alléchant, avec des contenus comme Game of Thrones, Westworld, The Big Bang Theory, Rick et Morty ou de nombreux films.

« Nous arrivons en Europe cette année. Il y a eu beaucoup de spéculations sur les retards, mais nous allons nous lancer dans les pays nordiques et en Espagne cet automne », a confirmé Christina Sulebakk, directrice générale de HBO Max dans la région EMEA (Europe Moyen-Orient Afrique) lors d’une journée de rencontres entre professionnels de l’audiovisuel du festival Séries Mania. « Puis nous allons nous étendre à l’Europe centrale et de l’Est et au Portugal l’année prochaine », ce qui au total représentera une présence sur 20 marchés européens. « L’objectif est de devenir mondial, mais nous le ferons de manière échelonnée », a ajouté la responsable.

Dans le détail, le service de streaming sera lancé cette année dans six pays: Norvège, Suède, Finlande, Danemark, Espagne et Andorre. En 2022, il sera présent dans 14 autres pays (Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, République tchèque, Hongrie, Moldavie, Monténégro, Macédoine du nord, Pologne, Portugal, Roumanie, Serbie, Slovaquie et Slovénie).

…mais pas tout de suite en France

En France, aucune date n’est encore arrêtée en raison de questions de droits. Les productions HBO sont actuellement sous contrat avec Orange qui les diffusent dans son bouquet OCS. Ce contrat se termine à la fin de l’année, ce qui pourrait faire évoluer la situation. HBO pourrait choisir de le renouveler ou de lancer sa plateforme indépendante.

La deuxième option semble la plus crédible, car les choses devraient bouger du côté d’OCS qui est proposé à un tarif peu compétitif face à Netflix ou Disney+. Le patron d’Orange Content a déclaré en juin au Figaro que « ce contrat [avec HBO] est important, mais actuellement les séries les plus consommées sur OCS […] ne sont pas des séries HBO ». Et de promettre la présentation d’« un projet pour un nouvel OCS » d’ici la fin de l’année.

