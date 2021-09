Canal+ propose de nouvelles offres avec Netflix, Disney+ et OCS inclus

Pour la rentrée, Canal+ a dévoilé sa nouvelle grille tarifaire, désormais articulée autour de trois formules. On retrouve une formule de base, une formule axée divertissement et une troisième sur le sport.

Canal+ simplifie son offre pour la rentrée 2021

Canal+ a présenté son programme pour la rentrée 2021. Le groupe projette une myriade de nouveaux contenus, un accent énorme mis sur la Ligue des champions et les sports mécaniques, deux nouvelles chaînes et cinq formules d’abonnement repensées.

#RentréeCanalplus



Le 9 septembre @canalplus lancera sa nouvelle offre

➡️+ simple

➡️+ complète



➡️-50% pour les -26 ans



🆕CANAL+Friends & Family avec 4 utilisateurs simultanés inclus pic.twitter.com/8pOuICczwD — CANAL+ Group (@canalplusgroupe) August 31, 2021

Malgré l’expansion des services de streaming, Canal+ se porte bien financièrement. La marque se vend de mieux en mieux à l’étranger. Le groupe cumule 22 millions d’abonnés dans le monde entier, et vise les 30 millions d’ici à 2025. Pour atteindre cet objectif, le groupe a prévu d’injecter 3,2 milliards d’euros dans les contenus, qu’ils soient culturels ou sportifs.

Des promotions pour les moins de 26 ans

Dès le 9 septembre, le groupe proposera à ses abonnés de choisir entre trois forfaits différents :

L’offre classique , avec un accès complet à myCANAL et les chaînes généralistes.

, avec un accès complet à myCANAL et les chaînes généralistes. Une offre Canal+ Cine Series , avec Canal+, Cine+, Disney+, Netflix, OCS et Starzplay.

, avec Canal+, Cine+, Disney+, Netflix, OCS et Starzplay. Enfin, l’offre Canal+ Sport, avec Canal+, beIN Sports et Eurosport.

Une offre Friends & Family, avec toutes les options, sera également proposée à celles et ceux qui veulent l’intégralité de Canal. Une option «+» à 10 euros par mois permettra aussi d’ajouter 63 chaînes issues des anciens bouquets jeunesse, divertissement et musique.

Différents tarifs sont proposés, on paye logiquement plus cher si on choisit de ne pas s’engager. Le tout est résumé dans la grille ci-dessous.

Alors que le marché des plateformes de SVOD est de plus en plus fourni, donc concurrentiel, Canal+ va proposer une grosse réduction aux moins de 26 ans (hors formule Friends & Family). En effet, si vous avez moins de 26 ans, l’offre est proposée à -50%. Pour 20,49 euros par mois, on a donc accès à la quasi-intégralité des services de streaming du marché. On profite en bonus Canal+ et son catalogue de films récents et son football (Ligue des Champions, Ligue 1, Premiere League).

2 nouvelles chaines

Autres nouveautés dans l’offre Canal+, l’arrivée le 9 septembre prochain de deux chaînes dans le bouquet, Canal+ Docs et Canal+ Kids. La première viendra ajouter 150 documentaires inédits et exclusifs au catalogue du groupe (qui comptait déjà 2000 films du genre accessible via MyCanal). On y retrouve de très belles prises comme Le Souhait de Robin, portrait du regretté Robin Williams, Tina, qui revient sur la carrière de Tina Turner, ou encore le documentaire HBO The Bee Gees: How Can You Mend a Broken Heart, couronné de succès lors de sa diffusion outre-Atlantique. Canal+ semble par ailleurs s’être inspiré du genre très en vogue des documentaires centrés sur des faits divers ou sur des sujets de société comme la mafia ou le trafic de drogue, qui cartonnent notamment sur Netflix.

🚨#RentréeCanalPlus



Evènement dans l’histoire de CANAL+



Création de deux nouvelles chaînes :



🌟CANAL+ DOCS



🌟CANAL+ KIDS pic.twitter.com/0JMypMeDEt — CANAL+ Group (@canalplusgroupe) August 31, 2021

Canal+ Kids, vient quant à elle prendre la place de Canal+ Family, dont la ligne éditoriale n’était pas toujours bien définie, pour se concentrer sur les 4-12 ans. Au programme, des dessins animés bien sûr, mais aussi de la fiction en prises de vues réelles, des documentaires, et même des émissions dédiées comme le Canal Sports Kids. 5000 contenus devraient être disponibles dès le 9 septembre.

Canal+ est un peu trop cher pour vous ? Découvrez vite Peacock : le nouveau service de streaming totalement gratuit débarque en France !