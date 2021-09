Xiaomi devient officiellement une marque de voitures

Le fabricant de smartphones et d’appareils électroniques Xiaomi est devenu mercredi la dernière entreprise chinoise à se lancer formellement dans l’automobile, avec l’annonce de la création d’une filiale dédiée.

Xiaomi : après des trottinettes et des scooters… des voitures ?

Des smartphones à la voiture électrique. C’est le défi que se lance le chinois Xiaomi, fabricant de smartphones et d’appareils électroniques en tout genre comme des tablettes tactiles, de montres connectées, des écouteurs. Un pas de plus vers la mobilité puisque le numéro deux mondial du smartphone fabrique aussi des trottinettes et des scooters.

En début d’année, Xiaomi avait annoncé en grande pompe son intention de se lancer sur le secteur de la voiture électrique, avec un investissement massif de 10 milliards de dollars au cours des dix prochaines années. Quelques mois plus tard, la marque chinoise lance officiellement sa filiale dédiée, sobrement baptisée Xiaomi EV Company Limited.

Un capital de départ de 10 milliards de dollars

Dans son communiqué, Xiaomi explique que c’est son actuel PDG Lei Jun qui prendra la tête de ce nouveau projet. Plus de 300 personnes ont déjà été recrutées, et la firme continue de rechercher des talents. Xiaomi avait déjà fait part de fortes ambitions dans le secteur. En effet, la firme avait annoncé en mars son intention d’investir plus de 10 milliards de dollars dans le secteur au cours des 10 prochaines années.

La semaine dernière Xiaomi a acheté la startup spécialisée dans la conduite autonome Deepmotion pour un montant de 77 millions de dollars – dans le but de stimuler ses efforts de recherche et développement. En août, le constructeur serait entré en discussions avec Evergrande Group pour prendre des parts dans ses activités automobiles (Evergrande Auto).

La filiale automobile de Xiaomi est désormais une réalité et marque donc la première étape de la firme chinoise dans sa conquête de ce marché déjà bien chargé. De fait, espérons que Xiaomi Automobile révèlera d’ici peu des informations supplémentaires sur son premier véhicule (date de sortie éventuelle, caractéristiques techniques, nom officiel, marchés concernés, etc.).

Envie d’en savoir plus ? Découvrez le prix de la voiture électrique Xiaomi !