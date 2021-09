JBL présente de nouveaux écouteurs abordables pour la rentrée

Il n’y pas seulement les élèves et étudiants qui comment à faire leur rentrée, mais aussi les marques. La société américaine JBL vient notamment de présenter une flopée de nouveaux écouteurs sans fil à des prix abordables. On retrouve notamment une paire pour les sportifs, les JBL Reflect Flow Pro, et d’autres beaucoup plus abordables pour le grand public, les JBL Tune 130 et 230 NC.

La rentrée des écouteurs sans fil chez JBL

Cette semaine, les sportifs ont tout d’abord été gâtés par JBL avec l’arrivée des JBL Reflect Flow Pro. Ces écouteurs de type intra-auriculaires se dotent notamment d’ailettes afin de permettre un bon maintien des oreillettes lors d’une activité sportive. Trois paires d’embouts sont disponibles afin de s’adapter aux différentes morphologies et une réduction de bruit hybride est de la partie afin d’atténuer les bruits ambiants.

En plus de cela, la paire d’écouteurs est certifiée IP68. Ils peuvent ainsi être immergés dans l’eau jusqu’à 5 m de profondeur. L’autonomie est de 8 avec réduction de bruit active et le boitier ajoute 16 heures d’écoute supplémentaire grâce au boitier de recherche (compatible avec la charge sans fil). Le prix de vente des JBL Reflect Flow Pro est de 179 €.

Deux autres paires d’intra-auriculaires ont aussi été présentées par JLB : les Tune 130 NC et Tune 230 NC. Ces produits profitent notamment d’un design différent : la première paire profite d’un format bouton, pendant que l’autre dispose d’un aspect plus classique avec des tiges. Chacun profite cependant d’une certification IPX4, de la réduction de bruit ainsi que d’une autonomie de 40 heures. La différence se fera au niveau des transducteurs avec un diamètre plus large pour les Tune 130 NC (10 mm) que sur les Tune 230 NC (5,8 mm). Pour finir, leur prix est identique : 99 euros.

JBL Tune 130 NC

JBL Tune 230 NC

