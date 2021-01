Publicité

À l’occasion du CES 2021, JBL présente deux nouveaux casques et des écouteurs TWS. En effet, JBL étend sa série LIVE avec l’annonce de trois nouveaux modèles : JBL LIVE PRO+, JBL LIVE 660NC et JBL LIVE 460NC.

Les True Wireless JBL LIVE PRO+

Les écouteurs intra-auriculaires JBL LIVE PRO+ sont dotés d’un design discret. Ils embarquent une fonction de réduction adaptative du bruit avec Smart Ambient. Cela permet de profiter de conversations naturelles sans avoir à les retirer.

Ces TWS sont résistants à l’eau (IPX4). La recharge sans fil compatible Qi permet 10 minutes de recharge rapide équivalent à une heure de lecture instantanée. Ils sont compatibles avec Google Assistant et Alexa. Une autonomie de 7 est disponible. La réduction de bruit peut faire descendre l’autonomie à 6 heures.

Ils seront disponibles en avril 2021, au prix de 179 euros.

JBL LIVE 660NC

Pour ceux qui préfèrent les casques circum-auriculaires, JBL propose le 660NC. Tout comme les écouteurs LIVE PRO+, Il offre la fonction de réduction adaptative. Au niveau de l’autonomie, les 660NC tiendront jusqu’à 50 heures et 40 heures, si la réduction de bruit est utilisée. Alexa et Google Assistant seront également pris en charge. Attention, JBL ne fait état d’une certification IP.

Une connexion multisource est aussi de la partie. Cela permet au casque de changer de connexion facilement sur d’un appareil à un autre.

Ils seront disponibles en mars 2021, au prix de 199 euros.

JBL LIVE 460NC

Ce casque supra-auriculaire est la solution la plus abordable de la gamme. Cependant, comme les autres, le JBL LIVE 460NC possède la technologie de réduction adaptative du bruit.

Ils sont aussi dotés de la fonction recharge rapide et d’une autonomie totale qui atteint 50 heures. Comme son grand frère, si la réduction de bruit est utilisée, elle fait descendre l’autonomie à 40 heures . Les assistants vocaux sont également de la partie.

Ils seront disponibles en mars 2021, au prix de 129 euros.

Le point de commun de ces nouveautés

Ils fonctionnent tous les trois avec l’application My JBL Headphones. Donc, une personnalisation possible et avancée des utilisations. Ils possèdent aussi, le son Pro Signature de JBL.

