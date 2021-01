Publicité

TCL Electronics est un acteur majeur de l’industrie mondiale des téléviseurs et leader de l‘électronique grand public. Lors d’une présentation au CES 2021, l’entreprise chinoise a présenté trois nouveaux produits :

Deux nouveaux écrans flexibles

La nouvelle technologie OD Zéro

La TCL Google TV

TCL et ses nouveaux écrans flexibles

TCL CSOT, la filiale de TCL Technology, dédié au semi-conducteur pour l’affichage, a présenté deux produits révolutionnaires :

Un écran enroulable de 17 pouces avec la technologie Printed OLED

Un écran enroulable AMOLED de 6,7 pouces.

L’écran enroulable de 17 pouces Printed OLED, d’une épaisseur de seulement 0,18 mm, est un exemple unique de haute technologie d’affichage flexible Facilement déroulable et portable, il peut s’intégrer partout, comme une peinture sur toile.

Grâce à la technologie dernier cri TCL CSOT « Ink Jet Printing », avec une gamme de couleurs de 100 %, la qualité d’affichage est hautement améliorée. Cette technologie peut être appliquée au TV Flexible, aux écrans incurvés et pliables, et aux écrans publicitaires transparents.

L’écran Printed OLED déplié

La nouvelle technologie d’écran portable enroulable AMOLED de 6,7 est plus destinée aux smartphones, redéfinissant ainsi les designs possibles. Ce nouvel écran peut être étendu de 6,7 à 7,8 pouces d’un simple coup de doigt, transformant ainsi un smartphone en tablette. Le smartphone a une épaisseur inférieure à 10 mm, ce qui le rend nettement plus fin qu’un smartphone pliable.

L’écran Printed OLED replié

Le rayon de courbure avec cet écran peut atteindre 3mm, il nécessite cependant un mécanisme de glissement adéquat. La durée de vie du mécanisme coulissant est supérieure à 100 000 utilisations. L’interface du logiciel s’adapte à l’utilisation à une main comme à une utilisation multitâche.

L’écran AMOLED déplié (7,8 pouces) L’écran AMOLED replié (6,7 pouces)

Nouvel écran et nouvelle technologie OD Zero

Avec lancement de cette nouvelle technologie OD ZeroTM Mini-LED TCL affirme sa position d’acteurs majeurs de l’industrie mondiale des téléviseurs. TCL a investi dans la recherche sur la technologie MINI LED pour l’améliorer et la surpasser, obtenant ainsi l’excellence dans la qualité d’image.

Les recherches ont permis d’arriver à distance nulle entre le couche de rétro-éclairage et la couche d’affichage LCD. Cet assemblage est donc ultra-mince et performant. Le produit offre une luminosité saisissante avec des couleurs encore plus riches, un contraste précis et une uniformité de l’image et des détails inégalés.

La technologie OD Zero de TCL utilise des LEDs plus petites et un nouveau design de lentille, avec plus de sources lumineuses. Elle améliore l’uniformité de la luminosité tout en permettant un profil de télévision ultra fin.

TCL Google TV

Le partenariat entre les deux entreprises permettra d’accéder aux services Google tout en profitant des dernières technologies de téléviseurs proposées par TCL (Mini-LED, 8K et le QLED).

Les consommateurs pourront donc profiter de leur télévision comme jamais auparavant. Ils pourront ainsi regarder des films, des émissions mais aussi la télévision en direct, accéder à des applications et abonnements. Enfin, ils pourront également contrôler leurs appareils domestiques intelligents Google avec la voix via leur TV TCL.

