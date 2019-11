Le Nest Hub Max est le grand frère du Nest Hub. Cet écran connecté de 7 pouces sorti en mai 2018 permettait d’être contrôlé par l’assistant Google. La version Max, qui vient tout juste de sortir en France au prix de 299 euros, n’est pas que plus grande. Elle est également plus gonflée et sort des arguments techniques qui ne laissent pas indifférent. Nous l’avons testé.

Présentation du Google Nest Hub Max

Le déballage reste fidèle aux appareils de la firme. L’écran de 10 pouces fixé sur son enceinte, le chargeur filaire et un mode de démarrage rapide.

Le Nest Hub Max se présente sous la forme d’un écran de 10 pouces en 1280 x 800 pixels pourvu d’un socle. C’est celui ci qui fait office d’enceinte. La ressemblance est frappante avec son cadet le Nest Hub, mais en plus grand.

En effet, celui ci annonce des dimensions plus gonflées que son petit frère. 18 cm de hauteur et 25 cm de largeur pour un poids de 1,3 kg. contre 11,4 x 17,8cm. Soit environ 7 cm de plus d’encombrement.

Même si la ressemblance est frappante et que les commandes de contrôle sont sensiblement identiques, le Nest Hub Max se dote d’une caméra, d’un environnement sonore amélioré et de capteurs de proximités innovants.

Ses spécificités techniques

Nous trouvons donc sur cet assistant Google 2.0 un écran de 10 pouces en 1280 x 800 pixels. Pas de HD mais un résultat satisfaisant.

Une caméra de 6,5 Mégapixels avec un angle de vue de 127°, technologie Face Match permettant une reconnaissance faciale et un cadrage automatique. Des capteurs à ultrasons permettant de détecter un rapprochement et adapter l’affichage de l’écran. Un boomer arrière de 7.5 cm couplé à deux mediums efficaces.

Concernant la connexion, il s’agit de Wifi 802.11 b/g/n/ac 2.4/5 GHz et de Bluetooth 5.0. Mais aussi une fonctionnalité Chromecast intégré et compatibilité thread 802.15.4 (à 2.4 GHz). Pour la sécurité de tous, un bouton physique permet de couper la caméra ainsi que les micros. Deux boutons physiques de contrôle du volume sont bien présents.





Fonctionnement du Nest Hub Max

Dès la première mise sous tension, il est demandé d’installer Google Home sur un smartphone Android ou iOS. La configuration se fait sans grandes difficultés particulières. Le Nest Hub Max vient s’ajouter à l’écosystème des périphériques compatibles Google Home présents au foyer.

L’application Google Home est le centre névralgique de l’appareil. Il permet en effet de contrôler la totalité des commandes du Nest Hub Max et également de définir les différentes interactions avec les autres appareils connectés.

L’environnement de l’appareil est relativement simple et intuitif. Nous avons accès à une horloge géante, la possibilité de voir défiler un diaporama créé par les photos personnelles de l’utilisateur et également d’images d’art. Les commandes de l’écran se font par un mouvement de slide.

Du haut, nous commanderons les interactions avec les autres éléments connectés de la maison, comme par exemple allumer une lumière, visionner une caméra Nest ou lancer un media ou un message vocal vers une autre pièce.

Partant du bas, nous contrôlerons le volume, la luminosité ainsi que les réglages de paramètres et de réveil.

Le glissement du doigt depuis le bord droit donne accès à une enfilade de fenêtres tel que l’agenda, les sites de streaming audio et vidéo fréquemment utilisés et les routines mises en place pour avoir les infos au quotidien.

Le coté gauche, lui servira à revenir à l’écran principal.

Le son, puissant

Nous pouvons affirmer que Google n’a pas fait semblant pour équiper ce Nest Hub Max. En effet, deux tweeters 10 W de 18 mm et un boomer 30 W de 75 mm proposent un son net. Les basses sont puissantes et rondes et les mediums bien équilibrés.

La nouvelle fonctionnalité permettant de coupler différentes enceintes est superbe. Nous nous trouvons maintenant avec un environnement sonore multipoint. Chacun réglable individuellement afin de trouver le confort et l’équilibre d’écoute souhaité. Et également de façon globale en utilisant l’application Google Home.

Les applications vidéo, le hic

Conçu par Google, le Nest hub Max permet d’accéder aux services maison de la firme. Du coté de l’audio, nous pourrons accéder à Youtube Musique mais également paramétrer l’appareil afin qu’il diffuse par défaut Deezer ou Spotify en fonction des préférences et bien sûr des abonnements.

Concernant la vidéo, nous avons la possibilité de lancer Youtube ou accéder aux flash de France Info par exemple. Par contre, concernant la SVoD, nous nous trouvons limités à My Canal. Nous déplorons l’absence de Netflix ainsi que de Amazon Prime Video. Espérons que Google puisse trouver rapidement des accords de diffusion afin de pouvoir bénéficier d’un service SVoD digne de ce nom.

Le Nest Hub Max fait également office de Chromecast permettant de caster le contenu vidéo sur l’écran. Malheureusement ,nous ne pourrons pas diffuser la lecture d’un flux Youtube ou Amazon Prime Vidéo.

Netflix ne passera malheureusement pas non plus par cette méthode. En revanche Molotov TV se partage à merveille. c’est déjà ça…

La camera

Un des points important de ce Nest Hub Max est sa caméra.

En effet, cette optique de 6,5 mégapixels présente un champ de vision de 127 degrés. Idéale donc dans le cadre d’une utilisation de surveillance vidéo en utilisant l’application Nest que nous développerons ensuite.

Nous avons en notre possession cette caméra équipée de la technologie Face Match et prenant en charge le cadrage automatique. Celles ci peuvent être utilisables avec la fonction Google duo. La reconnaissance faciale et de voix va permettre à l’assistant de s’adapter à son donneur d’ordre. Lors d’un appel visio, l’appareil va zoomer et cadrer sur le visage de l’interlocuteur permettant un confort visuel.

D’autres capteurs rentrent également en compte. La détection de mouvement permet de mettre en pause la lecture d’une vidéo ou d’un flux musical d’un simple geste de la main.

Et plus encore…

Lors de la dernière mise à jour, Google a activé la détection par émetteur ultrasons.

L’appareil est maintenant capable de détecter une présence se rapprochant ou s’éloignant de lui. Le Nest Hub Max fera donc apparaitre des commandes spécifiques dès que nous arrivons à portée de main. Et inversement fera grossir certains caractères tel que les données météo lors de éloignement sans avoir à devoir utiliser la caméra.

Un autre capteur intéressant est celui de la luminosité. Celui ci va adapter la visibilité de l’écran en fonction de l’éclairage ambiant. Jusqu’à devenir presque inexistant dans le noir complet. Parfait pour une utilisation dans une chambre.

Nest : l’application

Écran de surveillance de l’application Nest

Nest Lab, crée en 2010 et spécialisé en domotique et rachetée par Google en 2014 est devenue en 2018 une seule enseigne. Google Nest englobe maintenant toute la domotique connectée à l’environnement de l’habitation Nest et Google home.

L’application Nest, permet d’utiliser, en souscrivant à un abonnement, toutes les caméras de la maison.

Le Nest Hub Max devient un centre de surveillance vidéo équipé de détecteurs de présence. L’application enregistre et prévient sur le smartphone tout mouvement et déplacement dans le champs de vision de la caméra. Il est alors possible, toujours via l’appli de visionner et enregistrer tout évènement suspect. La latence avec le direct est de moins de 3 secondes.

Nous pouvons également par ce biais interagir avec des personnes présentes dans la maison.

Conclusion : Faut il l’acheter ?

Google a frappé fort avec son Nest Hub Max. L’assistant est efficace, la qualité sonore est au rendez vous et l’utilisation de l’écran est indéniablement un plus.

L’optimisation de la caméra et l’interaction avec les autres éléments connectés fait du Google Nest Hub Max un point névralgique indispensable pour contrôler toute la maison.

Nous regretterons cependant l’absence de partenariat permetant d’avoir accès à Netflix ou Amazon Prime Video.

Disponible au tarif de 229€ sur le site de la FNAC ou Darty.

Google Nest Hub Max 229€ 9.4 Qualité 9.5/10

















Son 9.0/10

















Ecran 9.0/10

















Connectivité 10.0/10

















Points positifs Connectivité

Qualité du son

Intéraction avec l'écran Points négatifs Limité en SVoD

