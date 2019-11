Noël 2019 : Nos idées cadeaux de Jeux Vidéo

Et oui… Les fêtes de Noël 2019 arrivent et il est déjà temps de préparer les victuailles pour vos convives ! Enfin bon, avant de préparer votre repas il va quand même falloir penser à faire vos cadeaux de Noël… Pour les grands et les petits, les jeux vidéo c’est pour la vie alors il nous semblait important de vous présenter notre sélection de jeux vidéo que vous pourriez mettre sous votre sapin !

Notre sélection Jeux vidéo pour Noël !

Pokémon Epée / Bouclier (Switch)

Death Stranding (PS4)

Ring Fit Adventure (Switch)

promo Ring Fit Adventure pour Nintendo Switch Faites du sport tout en vous amusant avec Ring Fit Adventure ! Munis des accessoires présents dans la boite du jeu partez à l’aventure et réalisez des mouvements de sports pour avancer dans les niveaux. Poussez sur le Ring-Con et vous enverrez un choc sur vos ennemis ! A la fin de chaque exercice, mesurez même votre rythme cardiaque et découvrez le nombre de calories dépensées.

Call of Duty : Modern Warfare (PC, PS4, Xbox One)

Borderland 3 (PC, PS4, Xbox One)

FIFA 20 (PC, PS4, Xbox One et Switch)

Ghost Recon Breakpoint (PC, PS4 et Xbox One)

The Legend of Zelda : Link’s Awakening (Switch)

Red Dead Redemption 2 (PC, PS4 et Xbox One)

Luigi’s Mansion 3 (Switch)

Gears 5 (Xbox One)

Fire Emblem : Three Houses (Switch)

Sekiro Shadows Die Twice (PS4 et Xbox One)

Super Mario Maker 2 (Switch)

NBA 2K20 (PS4, Xbox One et Switch)

Star Wars Jedi : Fallen Order (PC, PS4 et Xbox One)

Alors ? Vous avez fait votre choix dans notre sélection jeux vidéo ? Si oui, n’hésitez pas à nous le dire dans les commentaires de cet article !

Le Café du Geek vous souhaite de bons préparatifs et bientôt de bonnes fêtes !

Si vous cherchez un cadeau pour votre homme, n’hésitez pas à vous rendre sur notre sélection ici !