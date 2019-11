Cela fait des années que les jeux de simulation attirent ! Dans Train-sim-World 2020, de DOVETAIL game, vous serez dans la peau d’un conducteur de locomotive et ce nouveau DLC vous emmène une fois en plus en Allemagne !

Prise en main

Bien que déjà testé, Train-sim-World 2020, ne déroge pas à la règle, il vous faudra apprendre tous les rudiments de la conduite d’une locomotive.

Il y a beaucoup de choses à savoir et à prendre en compte notamment les pentes, le chargement et les forces appliquées… Ne cherchez pas à effectuer un arrêt ultra précis après quelques minutes de jeu !

Graphismes

Graphiquement, Train sim World 2020 ne change pas et reste correct. Bien sûr il s’agit d’un simulateur donc nous ne trouverons pas de graphisme époustouflant.

Cependant, la reproduction des cockpits est très fidèle. On notera que les passagers circulent sur les quais. Une petite animation qui donne un peu plus de dynamisme au jeu.

Dans ce DLC bien que n’avoir jamais mis les pieds dans le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, les paysages sont très bien travaillés.

Gameplay

Bien que Train sim World 2020, est un simulateur, quelques petites choses viendront ajouter des défis en jeu. Cependant, le DLC n’ajoute pas d’autre élément de Gameplay.

Dans votre cockpit vous allez devoir conduire le train bien entendu, mais aussi résoudre quelques soucis, comme les ralentissements à prévoir en fonction de votre chargement, passage a niveau, croisement d’autre train, respecter les horaires …

Pour mon avis personnel, j’ai bien aimé conduire divers trains, mais il faut connaître les principales actions à effectuer avant de démarrer.

Le DLC vous propose des missions scénarisées en plus de celles déjà présentes. Augmentant ainsi la durée de vie du jeu.

Ajout du DLC

En plus des diverses locomotives disponibles de base avec le jeu, le DLC Rhein-Ruhr Osten : Wuppertal – Hagen vous apporte tout un tas de nouvelles choses.

Vous aurez accès à la DB BR 422 EAE qui dessert de nombreuses gares de voyageurs et le MRCE BR 185.5 qui transporte du fret.

Le DLC rajoute aussi :

31 km d’itinéraire Rhein-Ruhr de Wuppertal à Hagen

Inclut 11 km de voie divergente sur S8 S-Bahn entre Schwelm et Wehringhausen

La DB BR 422 EAE en livrée DB rouge trafic

La MRCE DB BR 185.5 en livrée noire Dispolok

Des wagons porte-conteneurs à bogie Sggmrss et des wagons de fret Zacns et Shimmns-TTU 722.

Conclusion

Pour conclure, il faut reconnaitre que Train-Sim-World 2020, tient ses promesses ! Le côté simulation est au top! Par contre, le côté graphique bien que très bien fait pour une simulation manque un peu de profondeur. D’autre part l’ambiance sonore est parfaite et nous plonge vraiment dans un cockpit de train !

Train-Sim-World 2020 s’adresse aux passionnés, mais aussi aux amateurs. Le néophyte devra prendre du temps pour pouvoir connaître toutes les subtilités de la conduite d’un train.

Son DLC Rhein-Ruhr Osten : Wuppertal – Hagen, ajoute d’autres paysages alors que l’édition de base en offrait déjà un large éventail ! Il offre aussi deux nouvelles machines, ainsi que des missions scénarisées et des kilomètres de lignes supplémentaires !

Disponibilité

L’extension de Train-Sim-World est disponible sur PS4, Xbox One et PC. Ces 31 nouveaux kilomètres d’itinéraire et les activités dédiées sont proposés au prix 29,99€. Ici

Train sim World : DLC Rhein-Rhur Osten : Wuppertal - Hagen 29,99 € 8.1 Gameplay 8.0/10

















Graphisme 7.0/10

















Contenu 8.5/10

















Durée de vie 9.0/10

















Points positifs Ajout de nouvelles lignes

Ajout de nouvelles missions scénarisés

2 nouvelles machines