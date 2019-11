Les Samsung Galaxy Buds sont la nouvelle génération d’écouteur sans fil du constructeur sud-coréen. Proposé autour des 120€, Samsung va peut-être avoir un peu de mal sur ce secteur concurrentiel à trouver sa place.

Design et Confort

Les Galaxy Buds sont livrés dans un boîtier de recharge en plastique rigide de bonne qualité.

Samsung Galaxy Buds – Les buds et le boîtier

Le même plastique est utilisé pour les Buds. On a affaire à des écouteurs intra auriculaires, votre morphologie va donc avoir un lien certain avec le confort.

Samsung Galaxy Buds – L’écouteur gauche

La mise en place dans les oreilles et très simple avec un maintien idéal. Vous pouvez faire du sport avec sans les perdre. Pour vous il dire j’ai pu changer de t-shirt sans prendre de précautions. Les Buds sont très légers 6 grammes par oreillette, autant dire qu’on les oublie vite. À tel point que j’ai pu dormir avec.

Justement pour améliorer le confort et avoir le meilleur maintien qu’elle que soit votre morphologie ? Trois embouts en silicone sont fournis pour s’adapter à votre conduit auditif et trois “ailerons de requins” sont fournis pour bloquer l’écouteur dans le creux de votre oreille. Rappelons que pour avoir le meilleure son possible avec des intra auriculaire et avoir la réduction de bruit il faut que l’écouteur soit bien positionné dans votre oreille.

Attention pas d’étanchéité donc il faut éviter de les plongées dans l’eau néanmoins c’est pas quelques gouttes de pluie qui vont les mettre hors services.

Connectivité et Navigation

Les Buds embarque du Bluetooth 5.0, une très bonne chose car en pratique nous n’avons pratiquement aucun raté avec l’appairage sur le smartphone. D’ailleurs l’appairage se fait rapidement, un peu dans le même style que les Airpods. En effet, dès l’ouverture de boîte une pop-up apparaît sur votre écran pour effectuer la connexion.

Des lacunes sont tout de même présentes, on note la regrettable fonctionnalité de pouvoir les appairer à deux sources différentes comme un PC et son Smartphone.

Samsung Galaxy Buds – La zone tactile à une couleur différente

La navigation se fait par le biais d’une zone tactile sur chaque écouteur, c’est pratique et intuitif. Et il n’y’a pas risque de les faire tomber à l’instar des boutons cliquables.

Son des buds

Les Buds ne sont pas une claque sur ce point, la qualité son pour des intra-auriculaires est bonne, mais pas à tomber à la renverse. Le manque de basses se remarque directement, les aigus ne sont pas précis. Il y’a que les médiums qui se débrouillent bien.

C’est là qu’intervient l’application Galaxy Wearable qui est indispensable pour tirer le plein potentiel de ses Buds. Avec l’égaliseur de celui-ci, on va pouvoir récupérer un peu de dynamique dans nos musiques et améliorer le son.

Par le biais de cette application, vous pouvez annuler la réduction de bruit pour entendre ce qui se passe autour de vous. Pratique en ville pour éviter de terminer sur un capot de voiture.

Le micro est correct est permets de passer des appels quand vous êtes dans des conditions assez calmes.

Autonomie des buds

Les Samsung Galaxy Buds ont une autonomie solide entre 6 et 7h avec un volume d’écoute assez élevé. Une bonne chose puisque le boîtier propose à peine deux recharges complémentaires. Ajoutons qu’il n’y’a pas de mode veille, il faut donc bien les mètres dans le boîtier.

Samsung Galaxy Buds – Le boîtier vu de dessus

Le boîtier justement il se recharge en USB-C en 1h30 ou alors en sans-fil ce qui est très pratique et permet de le poser sur un dock ou alors au dos de son smartphone si on à la recharge inversée. Dommage de ne pas voir le niveau de charge du boîtier dans l’application ou alors le temps restant de recharge des Buds. Ces fonctions sont simplement symbolisées par des leds sur le boîtier.

Samsung Galaxy Buds – Le boîtier vue de face avec la led

Conclusion

Les Buds de Samsung sont bien construits avec une autonomie solide. On regrette le son en demi-teinte, mais qui devrait vous convaincre si vous n’êtes pas un grand audiophile. Dommage que certaines fonctionnalités manquent encore à l’appel comme l’appairage avec plusieurs produits…

Samsung Galaxy Buds 120€ 7 Design et Confort 7.0/10

















Connectivité et Navigation 7.5/10

















Son 6.5/10

















Autonomie 7.0/10

















Points positifs La reduction de bruit

Le maintien dans les oreilles

L'application Points négatifs Les basses ?

L'autonomie du boitier ACHETER