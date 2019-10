Conférence Made By Google ’19 : Le résumé des annonces

Le 15 Octobre s’est tenue la conférence annuelle de fin d’année de Google. Outre les très attendus smartphones Pixel 4, qui ont fait l’objet d’un article dédié, le géant californien a annoncé d’autres produits pour la mobilité, mais également pour la maison connectée. Voici les principales annonces de la conférence Made By Google ’19.

Stadia : Le Cloud Gaming façon Google

Déjà présenté lors de la Google I/O, le service de jeux en ligne Google Stadia a fait l’objet de nouvelles précisions. On sait désormais qu’il sera lancé le 19 novembre prochain.

Pixel Book Go

Les Chromebooks n’ont pas été oubliés lors de cette conférence, avec l’annonce du Picel Book Go, un modèle un peu moins onéreux du Pixel Book. Doté d’un écran tactile de 13.3 pouces et d’un clavier rétro-éclairé, il ne pèse que 1 Kg environ. Il promet 12h d’autonomie, et une charge de 20 minutes apporterait 2h d’autonomie.

Il sera disponible courant 2020 au prix indicatif à partir de 649$.

Pixel Buds 2.0

A l’instar d’Apple, Google a présenté la seconde itération de ses écouteurs sans fil. Contrairement aux Airpods, on aura droit à des intra-auriculaires au design tout en rondeur, que ce soit pour la boite de recharge, que pour les oreillettes elles-mêmes. Compatibles Bluetooth 4.0 et +, elles sont utilisables non seulement avec les smartphones Pixel, mais également tout autre matériel, PC, tablettes, et même iOS. Les Pixel Buds 2 seront résistants à l’eau et à la sueur.

D’un point de vue services, l’accès à Google Assistant sera facilité, et il sera possible de bénéficier d’une traduction instantanée.

Pour le son, un système d ‘adaptation du volume en fonction du bruit ambiant, ainsi que la possibilité d’entendre ce qui se passe autour de soi tout en écoutant sa musique préférée seront au rendez-vous.

Les Pixel Buds 2.0 seront disponibles courant 2020 au prix conseillé de 179.99$.

Nest Wifi

Cette conférence Made by Google ’19 a été l’occasion d’imposer la marque Nest comme la nouvelle gamme de Google pour les objets connectés. Evolution du Gooogle Wifi, le Nest Wifi permet d’étendre la couverture wifi dans un logement. Composé d »un routeurr à relier à votre modem, et d’un ou deux points d’accès selon le pack choisi, il promet une couverture améliorée de 25% par rapport à la version précédente.

Il sera disponible à partir du 4 novembre, au prix de 269.99€ avec un pount d’accès, et 340.99$ avec deux points d’accès.

Nest Mini

Le Google Nest Mini est une évolution du Google Home Mini sorti en 2017. Bien que son design reste identique à sdosn prédécesseur, ctte nouvelle itération promet un meilleur son, ainsi que l’ajustement du volume en fonction du bruit ambiant

Le plastique sera fabriqué à partir de bouteilles recyclées. Le Google Nest Mini sera disponible au prix de 49.99€ à partir du 22 octobre 2019.