Prise en main du realme X2 Pro – Le Flagship pour Tous

Peu connu en Europe comparé à ses homologues (ou concurrents) chinois, Realme entend bien changer la donne. Filiale d’Oppo, la marque compte bien s’imposer de manière pérenne sur le marché européen. Malgré une rude concurrence, Realme à des atouts a faire valoir. Son nouveau flagship, le Realme X2 Pro est à ce jour le smartphone le plus puissant de la marque asiatique. On vous avait d’ailleurs déjà parlé de realme (Realme X2 : Un sérieux photophone face à Xiaomi et OnePlus).

Avec un APN proposant un zoom 20X, Realme frappe fort d’entrée de jeu. A cela s’ajoute un quadruple capteur photo (oui bel et bien quatre capteurs photo !) de 64MPX. Pêle-mêle, on retrouve un mode portrait, un mode nuit baptisé Nightscape 2.0, mais aussi un capteur grand-angle de 115°. Si vous ne l’avez toujours pas compris, le X2 Pro est totalement orienté vers la photographie.

Avec une batterie de 4000mAh ainsi que la recharge rapide, le realme X2 Pro pourra se recharger entièrement en seulement 25 minutes selon le constructeur. Cet exploit est réalisable grâce à son chargeur de 65W. Son écran est immense, 6.55 pouces, et dispose d’un rafraichissement de 90 Hz.

Prise en main du X2 Pro

Nous avons eu la chance d’effectuer une prise en main du produit avant sa sortie et on a été impressionné par la qualité du produit ! On ressent bien les 12 Go de RAM ainsi que la puissance du Snapdragon 855+. En effet, le smartphone est fluide, les applications s’exécutent extrêmement vite et réagissent rapidement.

On a profité de la sortie de Call of Duty Mobile pour voir si le Realme X2 Pro permet de jouer correctement à un jeu très gourmand en performances. Verdict, le jeu ne lag pas et on ne ressent pas une once de ralentissement.

Fluide du début à la fin de la game

La puissance à l’état pur !

Coté visuel, le realme X2 Pro est très beau visuellement et son écran borderless sublime encore un peu plus le flagship. Malheureusement, le dos du smartphone aime un peu trop les traces de doigts. Concernant la sécurité du realme X2 Pro, ce dernier dispose d’un lecteur d’empreinte digitale placé sous l’écran ainsi que de la reconnaissance faciale. Son gigantesque écran Super AMOLED de 6.55 pouces est un régal pour les yeux.

Enfin la photo, axe phare du smartphone, les 4 capteurs optiques sont fort appréciables. Les couleurs sont bien accentuées et permettent de prendre des photos qualitatives même de nuit. Plusieurs modes sont à choisir sur le realme X2 Pro et les photos sont un peu longues à prendre. Comptez 4-5 secondes pour capturer une photo de nuit.

Photo avec l’iPhone X

Photo prise avec le realme X2 Pro

Ce Smartphone de realme présente de sérieux atouts et ne manquera pas de chatouiller les plus grands et s’attaque surtout à son principal concurrent, Xiaomi. Il est surtout un redoutable concurrent dans un marché milieu de gamme où une guerre totale y est menée.

Photo prise en milieu sombre avec un iPhone X

Photo en mode nuit avec le Realme X2 Pro

Le realme X2 Pro est disponible à partir de 399€ et le smartphone sera décliné en 3 offres, 6go de RAM pour 64 Go de stockage, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage pour 449€ et enfin le X2 Pro le plus puissant disposera de 12 go de Ram et de 256 Go de stockage pour 499€.

Il sera disponible début novembre et notre test arrive très bientôt !