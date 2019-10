Vous avez du mal à choisir vos ampoules ? Philips vous aide

Près de 6 Français sur 10 ont des difficultés à choisir de nouvelles ampoules. C’est le constat d’une étude lancée par Philips. Constat qui a débouché sur le lancement du label EyeComfort.

Prendre soin de ses yeux, tout en consommant moins d’énergie. C’est tout l’objet de ce label.

Et dans ce mouvement, la marque a lancé une nouvelle gamme d’ampoule LED. Ampoules à la fois décoratives, intelligentes sans être connectées, moins énergivores que les autres ampoules et surtout recyclables. Un vrai gain écologique, mais aussi économique, visible sur la facture d’électricité, qui présente pourtant encore un stress chez 44 % des Français.

Nos scientifiques ont créé des conditions d’essai particulièrement strictes pour évaluer les caractéristiques des ampoules LED Philips et proposer aux consommateurs des produits d’une qualité unique, respectant toutes les normes de confort visuel requises Philippe Mineur

Ainsi, cette nouvelle gamme d’ampoules Philips veut rappeler l’époque des ampoules à incandescence. Un design qui leur ressemble sans avoir leur consommation. De nouveaux design à la fois moderne et rétro, le tout 100 % LED et compatible avec toutes vos installations.

Alors que le rétro était de la partie chez Philips avec quelques vieilles publicités mises en avant !

Cette nouvelle gamme d’ampoules LED Philips sera à retrouver dans tout bon magasin. Ma préférée est l’ampoule 3 switchs. On l’allume et l’éteint rapidement pour changer de puissance, 100 %, 60 % ou 10 %. C’est donc une solution parfaite pour les w.c. et ne pas s’exploser les yeux la nuit quand on se relève.