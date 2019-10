Vous recherchez un véritable montre de puissance facilement transportable ? Alors ne cherchez plus, l’Alienware m15 répondra aisément à toutes vos envies. C’est simple, c’est une machine à tout faire ! Il présente toutefois quelques inconvénients. Découvrez ce produit haut de gamme dans ce test de l’un des dernier né de chez DELL.

L’extérieur ? Magnifique

Tout de rouge vêtu, ce PC s’offre un look terriblement agressif et attirant. Son écran magnifique épouse parfaitement la coque d’une finition impeccable en laissant même un espace sur les deux bords de celui-ci. Le clavier rétroéclairé entièrement personnalisable est lui aussi d’une beauté absolue. La grille de haut-parleur également est très sympathique visuellement et le logo Alienware lui aussi rétroéclairé vous rappelle que vous avez bien acheté un produit haut de gamme. Un très bon point. La caméra en face avant fournie une image de qualité et une belle fluidité. Pas de déverrouillage faciale via Windows Hello, et pour le coup, c’est dommage.







L’intérieur du Alienware M15? Rebelotte !

Équipé d’un processeur Intel Core i9-8590HK de 8ème génération cadencé à 2.90 GHz et d’un chipset graphique NVIDIA GeForce RTX 2080, ce Alienware M15 ne vous laissera jamais tomber. Il est également équipé de 2 barettes pour un total de 16 Go de RAM DDR4 cadencée à 2667 MHz. Un peu dommage, 32 Go aurait été apprécié pour un tel prix. Pour un poids total de 2.16 Kg, plutôt léger pour un tel monstre !

Côté prises, vous ne serez pas déçus non plus ! 3 ports USB 3, un port HDMI, un port DisplayPort, un port USB type C et un port Ethernet. Une carte wifi 802.11ac offrant des performances très satisfaisantes en terme de débit wifi et une carte Bluetooth qui fonctionne extrêmement bien.

Niveau écran, un écran magnifique de 15,6 pouces offrant un rafraîchissement de 144 Hz, parfait pour vos parties de FPS. D’une résolution FULL HD et d’un niveau de contraste bluffant. Tout est parfaitement fluide, même les menus de Windows n’ont jamais aussi rapide. Un vrai bonheur pour les yeux.

Les performances ? Au rendez-vous !

Nous avons pu tester cet Alienware m15 durant plusieurs semaines, et j’ai décidé de tester l’appareil sur tous les terrains pour fournir un test de qualité.

Niveau jeux, c’est tout simplement bluffant, League of Legends, Fortnite, No Man’s Sky, tout est parfaitement fluide et optimisé. Le processeur i9 en harmonie parfaite avec la 2080 qui équipe ce PC offrent des performances de haut vol. L’écran 144 Hz offre une fluidité folle et un réel avantage sur les FPS comme Counter Strike ou Call of Duty par exemple. A ce niveau c’est presque le PC qui pourrait vous carry…

Attention cependant, sur batterie le PC perd énormément de performances, et le bloc d’alimentation (il faut l’avouer) ressemble vraiment à une brique. Mais il reste facilement transportable.

Même en montage vidéo et en motion design, le PC s’en sort extrêmement bien. Adobe Première tourne très bien, pareil pour After Effect. Les rendus sont rapides en montage vidéo, un peu plus long en motion design mais cela reste un PC portable, il ne faut pas l’oublier.

L’autonomie ? La désillusion

3 à 4 heures, c’est l’autonomie que propose cet Alienware m15. Autant vous dire que pour l’utiliser à des fins professionnels ou dans le train sans prises, vous pouvez dès maintenant démarrer un minuteur. En jeu ? Comptez même parfois 1h30 à 2h d’autonomie pour des jeux très gourmands. Une vraie déception. Mais finalement, il s’agit quand même d’un PC destiné principalement à être transporté lors de LAN par exemple, il est bien spécifié dans la fiche technique de ce produit que l’autonomie dépasse difficilement les 4 heures. En achetant cet ordinateur, il est certain qu’il est impossible de compter là dessus. Vous êtes prévenus !

Que de bruit !

Wow … C’est la réaction que j’ai eu en faisant tourner No Man’s Sky en qualité ULTRA sur cet Alienware. En effet, le système de ventilation est extrêmement bruyant. Pour la discrétion, on repassera. Même dans des tâches plus »standards » comme Photoshop par exemple, le PC dérangeait de temps à autre mes collègues ou amis présents à côté de moi. Le second mauvais point de cet Alienware. Mais finalement, il s’avère que c’est un mal pour un bien, notamment dans les sessions de jeu intense ou même la zone destinée aux poignets reste fraîche en toute circonstance. Avec de tels composants, une surchauffe pourrait être fatale pour un tel matériel. Le système de double ventilation permet donc un refroidissement optimal de la bête et nous semble pour le coup, totalement justifié.

Alienware M15 : Conclusion

En conclusion, malgré le prix de cet appareil, il offre vraiment une qualité d’écran exceptionnelle, des performances sans concession, un design terriblement attirant. Et il faut se l’avouer, c’est quand même la classe de voir le logo Alien illuminé. Pour un tel budget, nous serions idiots de nous pas vous conseiller plutôt une configuration fixe qui sera plus durable dans le temps, tout en fournissant une capacité de stockage bien plus conséquente et des performances qui vous suivront très bien pendant de longues années. Les PC portables ayant toujours tendance à perdre en performance au bout de 2/3 ans.

Mais il dispose quand même de très nombreux avantages, il est facilement transportable, plutôt léger pour ses composants et se retrouve parfaitement utilisable autant dans le cadre personnel que dans le cadre professionnel. Tout en proposant des performances extrêmes. Attention cependant à la très faible autonomie fournie. Pour des rendez-vous clientèles en extérieur par exemple, pensez à activer le mode économie d’énergie pour gagner de précieuses minutes.

Alienware M15 8 Points positifs Performances au TOP

Le design terriblement sexy

Le clavier et les logos rétroéclairés Points négatifs Le prix (selon la configuration personnalisable)

L'autonomie très faible

Le bruit du système de ventilation Design

















Performances

















Autonomie

















Bruit

















