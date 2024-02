Test – Geekom Mini IT13 : le premier mini PC équipé d’un Core i9

Geekom, leader du marché dans les mini PC, renouvelle sa gamme de mini PC Intel avec ce Geekom Mini IT13. Pour cette version, l’entreprise propose la dernière génération de processeurs d’Intel à ce jour, à savoir la treizième. Aujourd’hui, nous testons la version la plus équipée, propulsée par un i9 13900H et embarquant 32 Go de RAM.

Que vaut ce Geekom Mini IT13 ? Peut-il se substituer à un ordinateur de bureau classique ? Réponse dans ce test !

Notre avis en bref sur le Geekom Mini IT13

Pour qui souhaite s’équiper d’un PC de bureau compact et puissant, ce Geekom Mini IT13 est parfait. Les matériaux et les composants utilisés sont de très bonne qualité, il est possible de faire évoluer RAM et disque dur au besoin. Les performances sont correctes, mais la partie graphique Iris Xe bride rapidement le processeur, lors de tâches gourmandes. C’est dommage, car on ne pourra pas exploiter la pleine puissance de l’i9.

Principalement dédié à la bureautique, il se débrouillera pour faire tourner des logiciels de montage, de 3D ou quelques jeux.

Fiche technique

Processeur Intel Core i9 13900H Mémoire Vive (RAM) 32 Go Stockage 2 To Système d’exploitation Windows 11 Pro Carte Graphique Intel Iris Xe Prix 899 €

Déballage

Dès l’ouverture de la boite, on découvre le mini-PC bien calé dans une couche de mousse dense. Geekom livre avec le mini PC le bloc d’alimentation, un câble HDMI, une plaque VESA avec sa visserie, une notice et une carte de remerciement.

Geekom propose le Mini IT13 dans une unique teinte bleue métallisée, tandis que les modèles AMD arborent un coloris rose, comme le Geekom A5.

Il partage son châssis avec les précédents modèles. Tout d’abord, des mensurations extrêmement réduites (117 x 112 x 49 mm) pour un poids minuscule de 650 g : de fait, aucun problème pour lui trouver une place sur un bureau ou même pour l’accrocher derrière un écran.

Le châssis est en aluminium et l’habillage en plastique, ventilé sur les côtés, semble robuste. L’ordinateur est monté sur quatre patins en caoutchouc pour amortir les vibrations.

Présentation du Geekom Mini IT13

Dans la continuité de la gamme, ce IT13 est très similaire au Geekom Mini IT11, que nous avions récemment testé.

Si le concept ne change pas, les composants internent évoluent et Geekom intègre la toute dernière génération de processeurs Intel. Le Mini IT13 se décline en trois versions :

Intel Core i9-13900H (14 Cœurs, 20 Threads, 24 Mb de cache, jusqu’à 5.40 GHz) avec 32 Go de DDR4 et SSD M.2 NVMe 2280 de 2 To

Intel Core i7-13700H (14 Cœurs, 20 Threads, 24 Mb de cache, jusqu’à 5.00 GHz) avec 32 Go de DDR4 et SSD M.2 NVMe 2280 de 1 To

Intel Core i5-13500H (12 Cœurs, 16 Threads, 24 Mb de cache, jusqu’à 4.70 GHz) avec 16 Go de DDR4 et SSD M.2 NVMe 2280 de 512 Go

Pour notre test, nous avons reçu la version la plus puissante, qui est aussi le tout premier mini PC au monde équipé d’un processeur i9 d’Intel.

Connectiques

À l’avant du IT13, on trouve le bouton d’allumage, une prise Jack 3.5 mm et deux ports USB 3.2 Gen 2 disposés horizontalement. Du côté gauche, il y a un lecteur de carte SD, tandis que le côté droit possède une prise antivol Kensington. À l’arrière, on a accès à deux ports USB4 type C (capables d’envoyer un flux vidéo en 8K 60Hz), deux ports HDMI 2.0, un port USB 3.2 Gen 2, un port USB 2.0 (!) et une prise Ethernet 2.5 Gigabit. Le port d’alimentation se trouve également à l’arrière, permettant de connecter le transformateur secteur de 120W. Malheureusement, il n’est pas possible d’alimenter cet ordinateur via l’USB-C.

En ce qui concerne la connectique sans fil, ce mini PC est à jour, avec du Bluetooth 5.2 et une carte Wi-Fi 6E Intel AX211.

Performances

Le Core i9 intégré capable de grimper jusqu’à 5,4 GHz avec un TDP classique de 45 W, qu’il est possible de booster jusqu’à 115 W. Bien entendu, nous sommes sur un mini PC : Geekom utilise un processeur mobile, dédié aux ordinateurs portables, ici le 13900H.

En ce qui concerne la partie graphique du 13900H, l’Iris Xe Graphics d’Intel est bien meilleur que l’UHD Graphics des prédécesseurs, mais il reste en retrait par rapport aux GPU intégrés d’AMD. Ainsi, lors de l’exécution de jeux ou de logiciels 3D, le GPU atteint très rapidement ses limites et bride complètement le processeur. Le fort déséquilibre est dommage et la présence du Core i9 n’est pas vraiment justifiée : on ne peut pas en tirer pleinement parti.

Alors que la DDR5 semble maintenant s’imposer, Geekom conserve encore la DDR4, probablement pour des questions de coûts, afin de proposer 32 Go sans faire exploser la facture. Les 32 Go sont très agréables au quotidien, que ce soit pour le multitâche ou l’exécution de gros logiciels.

Pour le stockage, Geekom a opté pour un SSD Lexar NM7A1 de 2 To avec une interface NVMe 4x. Les performances sont excellentes, avec des vitesses de lectures avoisinant les 4800 Mb/s en lecture et 4400 Mb/s en écriture.

Bruit et refroidissement

Par nature, un mini-PC chauffe : les composants n’ont que très peu d’espace entre eux, il n’y a pas plusieurs gros ventilateurs pour refroidir la machine. Les problématiques de dissipation de chaleur sont similaires à celles d’un PC portable.

Ici, le système de refroidissement reste simple avec plusieurs caloducs permettant de déplacer la chaleur produite par le processeur, puis l’extraction de l’air chaud vers l’arrière de la machine par un seul ventilateur.

Le ventilateur tourne quasiment en continu. Que ce soit au démarrage, en idle, en usage bureautique ou lecture vidéo, on entendra un faible bruit. Ce n’est pas désagréable, mais si vous êtes habitué au silence total, cela peut être dérangeant. Lors de l’utilisation d’applications gourmandes, des benchmarks ou des jeux, la ventilation sera soutenue et aussi bruyante qu’un PC classique. De plus, le refroidissement n’est pas suffisant pour extraire la chaleur, car le processeur devra brider ses performances au delà d’un certain seuil de température.

Conclusion : le Geekom Mini IT13 est-il fait pour vous ?

Comme vous avez pu le lire, Geekom livre encore une fois un produit très bien fini, avec des caractéristiques et des composants à jour.

Avec ce Mini IT13, la proposition de Geekom est intéressante. Le constructeur joue sur plusieurs gammes avec une machine sous Intel Core i5 bien équilibrée, jusqu’à l’Intel Core i9 dont on ne peut pas pleinement exploiter les capacités, faute d’une carte graphique suffisante.

Aujourd’hui, la version la plus puissante de ce Mini IT13 est difficilement recommandable. Vous ne pourrez pas en tirer le plein potentiel et c’est frustrant. Ayez en tête que le Mini IT13 n’est pas fait pour les gros jeux vidéos. Si vous cherchez un mini PC performant et fiable, il pourrait bien vous convenir.

Vous pouvez retrouver les différents modèles de Geekom Mini IT13 sur le site offifiel de Geekom ou sur Amazon. Les tarifs débutent à 599 € pour la version Core i5, 799 € pour la version Core i7 et enfin 899 € pour avoir le processeur le plus puissant, le Core i9. Geekom applique des promotions, les prix chutent régulièrement de plusieurs dizaines d’euros.

