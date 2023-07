TEST – Geekom Mini IT11, la puissance du soleil dans la paume de sa main !

Dans le monde des PC, on retrouve assez classiquement deux formats concurrents. Il y a d’une part, les PC portables, mais aussi les PC fixes. Sur ce second secteur, on retrouve vraiment de tous les formats et tous les genres, du PC gamer bien grand, au PC de bureautique très simpliste. Mais, un format persiste et cherche à s’immiscer, en proposant des tailles très contenues. Le Geekom Mini IT 11 en est un exemple, proposant un petit cube qui tient dans la main. Mais, est-ce que ce petit cube est suffisant pour vous, la réponse dans ce test !

Notre avis en bref sur le Geekom Mini IT11

Le Geekom Mini IT11 est réellement un bon mini PC. Il propose une diversité incroyable dans les ports proposés, tout en gardant cette petite taille super importante. De plus, les performances sont clairement présentes, tout en ayant une dissipation de la chaleur très bonne. Son tout petit format est vraiment passe partout. Si vous recherchez quelque chose de maniable ou de discret, c’est donc très efficace. Il peut se glisser sur un bureau. Les ports sont facilement accessibles, on peut ainsi très bien le débrancher et rebrancher en déplacement, pour l’amener à différents lieux de travail.

Fiche technique

Processeur i7/ i5 de 11e génération Mémoire Vive (RAM) 16 ou 32 Go Stockage 512 Go ou 1 To Logiciel Windows 11 Carte Graphique Intel® Iris® Xe Prix 859 €

Design du Geekom Mini IT11

Comme on le dit jusque-là, ce PC est un mini PC. En termes de design, on ne cherche donc pas du côté des fantaisies, mais plutôt de la praticité. C’est ainsi un bloc de plastique et de métal, affublé de quelques ports de part et d’autres du châssis. Sur les deux autres faces du PC, il est ainsi aéré, avec des grilles de ventilation. Cette ventilation est d’ailleurs assez large pour la taille du PC, permettant une aération largement suffisante pour les performances de celui-ci. Comme nous ne sommes pas sur un PC gaming, il n’y a pas besoin d’une dizaine de ventilateurs qui rejetteront l’air chaud généré par les pièces du PC. Là, ce sera amplement suffisant.

Le haut du PC propose juste le nom de la marque, et la face du dessous montre seulement les pieds du PC. Il ne sera ainsi pas collé au bureau ou tout autre emplacement sur lequel vous poserez le PC. Par ailleurs, il est démontable justement avec les vis placés au niveau des pieds, afin que vous changiez ou augmentiez la RAM et le stockage de ce PC. Le changement de RAM et de stockage est soumis à quelques limitations par la carte mère, sur la quantité de stockage possible. En fonction de la version choisie, il faudra donc regarder sur la fiche technique ce qu’il vous est possible d’ajouter ou de remplacer.

Connectique

Rapidement, pour cette connectique, on retrouve sur le modèle reçu, 2x USB-C, 3x USB-A, un port mini jack, un port Ethernet, un HDMI, un mini DisplayPort et l’alimentation. C’est donc très correctement fourni, et cela permet de brancher jusqu’à quatre écrans. (Les 4 écrans pouvant être connectés sur le port HDMI, Display Port, et les 2 USB-C avec les adaptateurs ou câbles qui iront bien).

Autrement, dans la recherche d’un mini PC, c’est la petitesse qui importe. Ici, vous pourrez en conséquence le placer aisément sur un coin du bureau, attaché sous celui-ci ou je ne sais où encore. Mais, son petit gabarit est vraiment impressionnant, et permet une vraie adaptabilité selon les setups de chacun. D’autant que la variété de ports vous permettra en plus de connecter tous vos périphériques existants, que ce soient des claviers, des souris, des manettes de jeux et écrans par exemple.

Performances du Geekom Mini IT11

Ce mini PC ne cherche pas à vous proposer du gaming en Ultra HD 4K à 120 FPS, loin de là ! Mais, pour de la bureautique assez basique, voire du code, ça peut très bien le faire. On peut lancer certains jeux assez basiques comme Rocket League ou Minecraft, ça tournera à 60 FPS en moyen. Toutefois, dans des taches de bureautique comme nous le précisions, le PC s’en sort très bien. Il est extrêmement capable en multitâches, en lançant donc plusieurs applications et logiciels en même temps.

Ainsi, en lançant VS Code, Edge avec plusieurs onglets, un miniserveur local pour une base de données MySQL par exemple, le PC ne souffle pas trop, malgré les fortes températures actuelles. Il est ainsi excellent dans de nombreux usages. Le PC ne présentera que difficilement des ralentissements et des contre-temps dans son utilisation. Il a tout de même réussi à souffler quand on a lancé des logiciels de modélisation de 3D par exemple.

C’est un cas de niche, mais les 32 Go de RAM venaient rapidement à être saturés. Par ailleurs, il est marqué qu’il est possible de connecter quatre écrans. Attention toutefois, il ne faudra pas connecter 4 écrans en 4K 60 FPS, l’ordinateur en pâtirait. Il faut donc rester raisonnable, et bien se rendre compte que l’on est sur une machine à moins de 1000 €. La machine proposera ainsi des performances mesurées et en adéquation avec le prix.

Conclusion : Que vaut le Geekom Mini IT11 ?

Dans l’ensemble, le monde du PC est assez personnalisé. Tout le monde n’attend pas la même chose d’un PC. Certains vont chercher de la portabilité, avec les versions portables des ordinateurs personnels. D’autres préfèrent des performances pour jouer sur leur bureau, ce qui fait qu’ils se tourneront vers des gros PC gamer. Enfin, d’autres ne recherchent que de la bureautique, et il n’est donc plus nécessaire d’avoir un immense PC. C’est ce que fait très bien ce Geekom Mini IT11, en proposant ce qu’il faut de performances et modularités pour que le PC tienne longtemps, tout en assurant de prendre le moins de place possible sur votre bureau. Cela vous permettra de placer les quatre écrans qui y sont connectables.

Vous pouvez acheter ce mini PC juste ici, pour 549€ au lieu de 639€ jusqu’au 28 Juillet ! Pensez à utiliser le code « IT11SMS » pour avoir les 50€ de réduction en plus !

