Test – Huawei Watch 4 Pro : Une montre élégante et remplie de fonctionnalités

Que vous soyez fans de montre pour leur design, ou que vous souhaitez garder un œil sur votre santé, les montres connectées sont de plus en plus plébiscitées. Aujourd’hui, c’est la Huawei Watch 4 Pro dont nous allons vous faire la présentation. Une montre présentant des matériaux noble et au gout du jour, tout en intégrant les toutes dernières technologies à la mode. Petit tour d’horizon de cette montre connectée haut de gamme.

Unboxing de la Huawei Watch 4 Pro

Le packaging de cette montre est plutôt classique. Nous retrouvons la montre dès l’ouverture de la boîte. Sous cette dernière peu d’accessoires, simplement un chargeur induction est présent. Ce dernier permet de recharger la montre juste en la posant dessus, très pratique. Après avoir découvert l’écran de cette Huawei Watch 4 Pro, nous pouvons enfin visualiser le très beau design de cette montre.

Design de la Huawei Watch 4 Pro

Il faut le dire, le design est plus que réussi. L’alliage de la technologie avec des matériaux nobles offre un rendu sublime. Tout d’abord, elle dispose d’un boîtier de 48 mm fait de titane de qualité aérospatiale. Ce dernier abrite un bel écran en saphir sphérique, permettant de lui offrir une très haute résistance. Il est important de noter qu’il est équipé d’une technologie AMOLED LTPO et fait 1,5 pouce avec une résolution de 466 par 466 pixels. La version que nous testons dispose également d’un très beau bracelet en cuir marron, une autre variante avec un bracelet en métal est disponible.

Sur le boîtier, deux boutons sont présents. Le premier permet de naviguer dans les menus, de gérer le volume lors d’un appel, etc. Le second quant à lui sera utile pour certaines fonctionnalités spécifiques tells que l’ECG (électrocardiogramme) ou encore la détection de la souplesse des artères. Sous la montre, nous retrouvons d’ailleurs les différents capteurs utiles pour toutes les fonctionnalités de cette Huawei Watch 4 Pro.

Fonctionnalités de la Huawei Watch 4 Pro

Nous en avons parlé plus tôt, cette montre intègre de nombreuses fonctionnalités. Premièrement, il sera possible de choisir différents cadrans, selon vos humeurs. Il vous sera également possible de suivre en permanence votre rythme cardiaque, l’oxygénation de votre sang, votre température cutanée, votre sommeil. Un résumé sur l’application Huawei Santé sera disponible afin de suivre votre évolution. Vous pourrez aussi procéder à des électrocardiogrammes, à la détection de la souplesse des artères ou encore votre niveau de stress.

La navigation dans les différents menus est très agréable. La montre est très puissante et aucun ralentissement n’est à notifier. Le confort est également incroyable et la Huawei Watch 4 Pro se fera facilement oublier. Si vous êtes un sportif, vous pouvez choisir parmi une centaine de sports différents. Dans certains cas, le cadran s’adaptera pour afficher certaines informations utiles telles que l’altitude, la pression atmosphérique, le nombre de pas, la localisation et la SpO 2 pour le cas d’une utilisation en randonnée.

Pour ce qui est de l’autonomie, vous pouvez compter environ quatre jours et demi en utilisation normale. Cette dernière vous permet d’utiliser les fonctionnalités classiques, mais également les appels, la navigation, etc. Il sera possible de faire grimper l’autonomie à 21 jours en passant en mode « réduit » et en se passant de certaines fonctionnalités.

Notre avis sur la montre Huawei Watch 4 Pro

Vous l’aurez compris, cette Huawei Watch 4 Pro est à destination des sportifs, des personnes voulant une montre élégante et design ou encore à ceux voulant suivre leur santé en temps réel. Elle vous accompagnera dans toutes vos péripéties, notamment grâce à sa résistance à l’eau (5 ATM) pouvant aller jusqu’à 30 mètres, pas besoin de l’enlever sous la douche donc.

Pour ce qui est du prix, la version testée est parmi les plus chers de la gamme. En effet, comptez 549€ sur le site officiel de la marque. À noter qu’une version plus abordable, avec un boîtier de 46 mm, est disponible à partir de 449€. Pour ma part, je ne peux que vous conseiller cette montre, alliant avec succès technologies et design. Elle vous accompagnera tous les jours, pour votre sport tout comme un date ou un mariage par exemple.

En partenariat avec Huawei Watch 4 Pro Elite Neuf 588.72 € Voir l'offre Neuf 669.98 € Voir l'offre

Produit disponible sur HUAWEI Watch 4 Pro Elite

Voir l'offre 669,98 €