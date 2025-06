Test – JAG GPS S2 : La révolution du collier GPS pour chien sans abonnement

Très vite, le JAG GPS S2 s’impose comme un atout pour la sécurité des chiens. Ensuite, grâce à son fonctionnement sans abonnement, il attire immédiatement l’attention. De plus, il offre un suivi de santé complet et un contrôle en temps réel. Par conséquent, il convient aux propriétaires exigeants. Enfin, son autonomie et sa robustesse font la différence. French Tech et fabriqué en France qui plus est !

Notre avis en bref

Le collier JAG GPS S2 excelle par sa simplicité d’usage, son suivi santé et sa localisation illimitée. En effet, il ne nécessite aucun abonnement contrairement à ses concurrents. Aussi, la version avec Smartdock assure une autonomie prolongée sans action manuelle. En toute logique, son rapport qualité/prix est très pertinent, notamment du fait qu’il n’y a aucun abonnement mensuel ou annuel à payer en plus du produit.

Unboxing et design du JAG GPS S2

À l’ouverture, le collier JAG GPS S2 arrive dans une boîte épurée. À l’intérieur, on trouve :

le boîtier GPS ;

une coque silicone (au choix, noire, fauve ou beige) ;

un câble USB-C ;

un manuel rapide accessible via QR‑Code ;

Le smartdock si vous choisissez la version qui l’inclue avec son antenne

Le boîtier est compact (37 × 72 × 20 mm), robuste, et étanche IP68/5 ATM. Il se fixe facilement sur un collier jusqu’à 32 mm de large. Par ailleurs, les matériaux plaisent par leur solidité et légèreté (48 g), adaptés aux chiens dès 7 kg. Également, la chaussette en silicone est très solide.

Caractéristiques techniques et fonctionnalités

Voici l’essentiel, avant d’entrer dans le détail :

Dimensions : 37 × 72 × 20 mm

: 37 × 72 × 20 mm Poids : 48 g

: 48 g Étanchéité : IP68, 5 ATM

: IP68, 5 ATM Autonomie : 10–15 jours (collier seul), > 1 mois avec la base Smartdock

: 10–15 jours (collier seul), > 1 mois avec la base Smartdock Connectivité : LTE/4G, Bluetooth 5.0, GPS et Galileo

: LTE/4G, Bluetooth 5.0, GPS et Galileo Compatibilité : Android + iOS

: Android + iOS Collier : ≤ 32 mm

: ≤ 32 mm Smartdock (optionnel) : Wi‑Fi 2.4 Ghz/Bluetooth, recharge + clôture virtuelle permanente + comportement en absences + activité automatiques.

Ensuite, les fonctions clés : localisation en temps réel, clôture virtuelle, suivi d’activité, santé et sommeil, profils nutritionnels, partage familial, notifications. Par ailleurs, une fonction très intéressante et pertinente est la partage familial. En effet il est possible d’ajouter un membre de la famille gratuitement. Celui-ci reçoit un SMS pour télécharger l’appli et un code à insérer pour accéder au profil. Simple comme bonjour et très utile.

Utilisation du JAG GPS S2

Au quotidien, l’usage est fluide. On installe simplement la coque sur un collier, on fixe le boîtier, puis on active via l’app mobile. Il suffit d’appuyer sur “Go” pour lancer une activité connectée.

Les commandes sont intuitives :

GPS en temps réel sur carte ;

clôture virtuelle paramétrable directement dans l’app ;

suivi automatique des activités (balade, canicross, canirando, dogsitting, absences etc.) ;

synchronisation facile avec Smartdock.

Également, l’application permet aussi de suivre le poids, l’alimentation, le sommeil. Par ailleurs, la synchronisation via le smartdock épargne des manipulations. Tout est résumé sur l’écran d’accueil en 4 encarts : Calories, Sommeil, Sorties et Bien-être. Par conséquent, c’est complet et accessible.

Performances

En résumé, les performances sont convaincantes. La localisation est précise via GPS et Galileo. Le suivi en temps réel rassure, surtout en cas de fugue. En outre, les données se mettent à jour avec le Smartdock. Par ailleurs, il permet d’allonger la durée entre deux charges. Lorsque votre chien se promène, joue, se gratte, le boîtier enregistre plusieurs informations par secondes provenant du capteur de mouvement qu’il embarque.

Les données sont enregistrées dans le collier et sont remontées automatiquement en Bluetooth par le smartdock qui les transmet pour que celles-ci soient analysées et transmises sur l’application Jagger Lewis. En revanche, si vous n’avez pas de smartdock, la synchronisation se fait manuellement quand vous êtes à côté du boîtier. En outre, la porté du smartdock peut être augmentée de 1000 à 2500 m² en achetant la grande antenne dans les accessoires pour 10€. Également, des chaussettes et câbles sont disponibles si besoin.

Aussi, le boîtier suit l’activité et le sommeil, avec alertes si comportements anormaux détectés. Également, l’application détaille les promenades et les activités. Le Smartdock offre la clôture virtuelle permanente, utile pour la prévention des fugues. De plus, avec le Smartdock on atteint 1 mois d’autonomie. Sans, il faut compter entre 10 et 15 jours selon l’utilisation.

Quotidien et intérêt d’achat du JAG GPS S2

Au quotidien, le JAG GPS S2 rassure les propriétaires de chiens. De ce fait, on vérifie la position à tout moment, on suit les habitudes et la santé. Également, le suivi sommeil aide à détecter des problèmes précoces. En outre, pas d’abonnement : une carte SIM 4G incluse offre un service à vie. En résumé on a donc trois axes principaux qui se démarquent pour votre animal, suivre sa position, suivre ses activités et veiller sur sa santé.

C’est un réel atout pour nos toutous. Aussi, la garantie de 5 ans renforce la confiance. Par conséquent, en comparaison avec d’autres colliers GPS, l’absence d’abonnement et le smartdock font la différence.

Conclusion

Le JAG GPS S2 s’impose comme un collier GPS robuste et complet. Aussi, l’absence totale d’abonnement est un sérieux avantage. En outre, l’autonomie est solide, notamment avec le smartdock. Pour 40€ de plus par rapport à la version sans smartdock cela vaut la peine d’investir. A noter qu’il ne sera pas trop tard pour acheter le smartdock séparément mais il vous en coutera 75€. Il est donc préférable d’investir un peu plus à l’achat d’autant qu’il n’y a aucun frais d’abonnement à côté. Enfin, ses performances sont fiables. En résumé, l’application est très complète, c’est un compagnon idéal. Êtes-vous prêt à franchir le cap ? nous c’est déjà fait !