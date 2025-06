Aniimo : ce jeu de capture d’animaux tout mignons se dévoile au Xbox Game Showcase

Pokémon et Palworld n’ont qu’à bien se tenir ! Lors du Xbox Game Showcase, Pawprint Studio a levé le voile sur son prochain projet, baptisé Aniimo. Ce jeu de capture de créatures à l’ambiance très douce a déjà de quoi séduire, et de plus, il sera free-to-play. Nous connaissons également la fenêtre et les plateformes de sortie d’Aniimo : découvrez-les sans plus tarder.

Aniimo, le futur Pokémon-like façon Xbox ?

Dévoilé en grande pompe lors du Xbox Games Showcase 2025, Aniimo s’impose déjà comme un sérieux prétendant dans la lignée des jeux de collection de créatures. Se situant quelque part entre le modèle de Pokémon et Palworld, le jeu propose un monde ouvert luxuriant à explorer et des créatures à apprivoiser. Mais surtout, il possède un atout majeur : le jeu est free-to-play et arrivera sur plusieurs plateformes.

Dans Aniimo, le joueur explore Idyll, un monde coloré, riche en biomes et en ruines anciennes. Là, il rencontrera de nombreuses créatures — les Aniimo — qu’il pourra capturer, entraîner et faire évoluer. Jusque-là, rien de très neuf. Mais la particularité du titre réside dans le “Twining”, une mécanique de fusion qui permet au joueur de littéralement incarner son compagnon pour bénéficier de ses aptitudes, tant en exploration qu’en combat.

Découvrez la bande-annonce de présentation d’Aniimo dans la vidéo ci-dessous :

« L’équipe d’Aniimo a toujours cru qu’un jour, il existerait un jeu qui réaliserait tous nos rêves. Au lieu d’attendre plus longtemps, nous l’avons créé nous-mêmes », a déclaré Jovi Zhang, producteur exécutif de Pawprint Studio. “Chaque jour, nous en découvrons davantage sur les personnalités des Aniimo, leurs interactions, leurs histoires et leur environnement. Le monde d’Aniimo est maintenant prêt à être exploré avec vous, et nous avons hâte de vous y voir !”

Alors, séduits ? Si vous l’êtes, Aniimo vous donne rendez-vous sur PC, mobiles et Xbox Series X|S en 2026.