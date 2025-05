On connaît maintenant la date de sortie de Pokémon Legends Z-A

La sortie de la Switch 2 n’est plus qu’une question de jours, et petit à petit, tous les jeux promis sur la console commencent à montrer le bout de leur nez. Après avoir dévoilé quelques détails de gameplay, Game Freak a enfin dévoilé la date de sortie de Pokémon Legends Z-A. Et, selon le studio japonais, le prochain opus de Pokémon ne sera pas exclusivement pour la Switch 2…

Rendez-vous en octobre pour Pokémon Legends Z-A

Après avoir conquis les cœurs avec Pokémon Legends Arceus, Game Freak donne rendez-vous aux fans de Pokémon cette année avec un nouvel opus baptisé Pokémon Legends Z-A. Le 28 mai dernier, le studio japonais annonce sur le compte X de Pokémon que le jeu sortira à l’international le 16 octobre 2025.

Mais ce n’est pas tout : Pokémon Legends Z-A bénéficiera également d’une version dédiée à la Switch 2. Il embarquera des graphismes améliorés et d’une meilleure fluidité, afin d’exploiter les capacités techniques de la nouvelle console de Nintendo. Eh oui, le jeu sera bel et bien cross-gen !

https://twitter.com/Pokemon/status/1927712162778099735

Vous pouvez précommander Pokémon Legends Z-A à partir du 5 juin sur l’eShop, et le 11 juin pour les versions physiques. Une mise à niveau payante (environ 10 €) permettra également de passer à la version Switch 2. Ceci permettra aux joueurs de profiter des améliorations techniques et graphiques sans avoir à racheter le jeu en entier.

Enfin, un Pokémon Presents est déjà prévu pour le 22 juillet 2025. Le livestream fournira plus d’informations sur les prochains évènements et jeux Pokémon, dont Z-A.