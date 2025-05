Qualifyze lance une solution innovante pour sécuriser la qualité pharma

Le secteur pharmaceutique fait face à d’importants défis pour garantir la qualité et la disponibilité de ses produits. Entre pressions réglementaires, risques liés aux chaînes d’approvisionnement et besoins en conformité, chaque choix compte. C’est dans ce contexte que Qualifyze, leader mondial des audits tiers pour l’industrie pharmaceutique, lance une nouvelle plateforme qui fusionne la puissance de l’intelligence artificielle et la richesse de ses données d’audit. Découvrons comment cette innovation promet de transformer la gestion des risques et la relation entre laboratoires et fournisseurs.

La gestion des risques occupe une place centrale chez Qualifyze. L’entreprise s’appuie sur une base de plus de 4 500 audits pharmaceutiques pour proposer une approche proactive. Grâce à cette base de données, elle aide les laboratoires à anticiper les problèmes de qualité et à qualifier plus vite leurs fournisseurs. Les anciennes méthodes dépendaient de nombreux processus manuels et de multiples sources de données fragmentées. Ainsi, de nombreux responsables perdaient un temps précieux sur des tâches répétitives. Aujourd’hui, Qualifyze propose une solution complète, s’appuyant sur l’automatisation pour diminuer temps et coûts.

La plateforme Quality Insights : une IA au service de la qualité

La nouvelle plateforme Quality Insights réunit toute l’expertise de Qualifyze au sein d’un outil intelligent. Propulsée par l’IA, elle analyse de vastes quantités de données d’audit, mais aussi des informations des autorités réglementaires. Cette fusion rend possible l’identification rapide des risques liés à la qualité fournisseurs. Quality Insights fonctionne en mode copilote, donnant aux responsables qualité et approvisionnement des informations claires pour prendre les meilleures décisions. Elle ne nécessite aucune installation complexe et s’adapte à tous les besoins par son système d’abonnement.

Avantages concrets pour les laboratoires et chaînes d’approvisionnement

La plateforme Quality Insights offre de réels bénéfices aux entreprises pharmaceutiques. Voici les plus importants :

Réduction de 65 % des délais et des coûts pour qualifier de nouveaux fournisseurs.

pour qualifier de nouveaux fournisseurs. Analyse proactive des risques pour éviter incidents de qualité et sanctions réglementaires.

pour éviter incidents de qualité et sanctions réglementaires. Partage facilité d’informations entre équipes qualité et approvisionnement.

entre équipes qualité et approvisionnement. Navigation intuitive et informations détaillées, saluées par les premiers utilisateurs comme Almirall.

Avec Quality Insights, chaque acteur de la chaîne d’approvisionnement gagne en sérénité et en performance.

En conclusion, Qualifyze démontre une nouvelle fois sa capacité à innover pour l’industrie pharmaceutique. Sa plateforme intelligente Quality Insights s’impose déjà comme un outil indispensable pour renforcer la conformité, sécuriser la chaîne d’approvisionnement et anticiper les risques. Pour les laboratoires, il s’agit d’une solution clé vers une gestion plus moderne et efficace, gage de confiance sur le marché.

Lisez notre dernier article tech : Days of Play 2025 : découvrez les promos sur les jeux et accessoires PS5