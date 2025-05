Days of Play 2025 : découvrez les promos sur les jeux et accessoires PS5

Vous êtes frustré par la hausse constante du prix des jeux d’aujourd’hui ? Chez Sony, c’est tout le contraire qui se passe. Comme chaque année, Sony lance ses Days of Play, pendant lequel une large sélection de produits PlayStation bénéficient de réductions exceptionnelles . Si vous voulez remplir votre collection de jeux, voire acheter une PS5, c’est le moment ou jamais de foncer. Toutefois, dépêchez-vous : l’offre n’est valable que pour une durée limitée.

Days of Play, tous les détails

Ça y est : Sony a officiellement lancé l’édition 2025 du Days of Play, et déjà, elle s’annonce comme l’une des plus généreuses à ce jour. Du 28 mai au 11 juin prochain, la firme bleue offre à sa communauté des promotions alléchantes sur sa dernière console, des contenus inédits pour les abonnés PlayStation Plus ou encore des accessoires à prix cassés.

Il y a de quoi craquer, alors, on a fait le tour complet des offres à ne surtout pas rater.

PS5 à prix réduit

C’est incontestablement LA star de ces Days of Play 2025 : la PS5 voit son prix chuter de 100€. Même la toute nouvelle PS5 Pro profite d’une première réduction de 50 €, la ramenant à 749,99 €. Enfin, la PS5 Standard Slim est à 450€, tandis que l’édition Digitale est disponible au prix de 399,99€.

Des jeux PS5 à prix mini

Côté jeux, Sony ne fait pas les choses à moitié. Voici une sélection des meilleurs deals en cours :

ASTRO BOT : 59,99€ au lieu de 69,99€

LEGO® Horizon Adventures™ : 39,99€ au lieu de 69,99€

Rise of the Ronin™ : 49,99€ au lieu de 79,99€

Marvel’s Spider-Man 2 Collector’s Edition à 149,99€ au lieu de 249,99€

God of War™: Ragnarok à 39,99€ au lieu de 79,99€

Voir aussi : 5 raisons de jouer (ou pas) à Astro Bot : Une ode à la PlayStation en plateforme sensorielle

Promo sur les accessoires

À la recherche d’une DualSense ou d’un autre accessoire PS5? Faites-vous plaisir sans vous ruiner !

PlayStation VR2 : -50 €, désormais à 399,99€

Manettes DualSense dès 54,99 €

DualSense Edge : 189,99€ au lieu de 219,99€

Manette Access™ à 69,99€ au lieu de 89,99€

Casque Pulse Explore dès 160€

Voir aussi : Test – Turtle Beach Stealth Pivot : la manette modulaire qui repense le jeu sur PC et Xbox

Les offres PlayStation Plus du Days of Play

Sony chouchoute aussi ses abonnés (et futurs abonnés) lors des Days of Play 2025 en offrant 33 % de réduction sur les abonnements 12 mois (toutes formules).

4 jeux seront également offerts pour les tous les abonnés en juin :

NBA 2K25 | PS5, PS4 (disponible le 3 juin)

Alone in the Dark | PS5 (disponible le 3 juin)

Bomb Rush Cyberfunk | PS5, PS4 (disponible le 3 juin)

Destiny 2 : La Forme Finale | PS5, PS4 (disponible le 28 mai)

Enfin, les versions d’essai de Kingdom Come: Deliverance II et Sid Meier’s Civilization VII sont disponibles le 28 mai pour les abonnés PlayStation Plus Premium et Deluxe.

Vous pouvez profiter de ces offres du 28 mai au 11 juin, alors, dépêchez-vous !