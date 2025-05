Huazhi Energy franchit un cap avec une certification prestigieuse

Huazhi Energy fait un pas de géant sur le marché mondial du stockage d’énergie. L’entreprise vient d’obtenir la certification allemande VDE 4110, signe d’une grande fiabilité. Cette reconnaissance solidifie sa place parmi les leaders du secteur. Découvrons comment cette nouveauté marque l’histoire d’Huazhi.

Certification VDE 4110 : un gage de qualité pour Huazhi Energy

La certification VDE 4110 est l’une des normes les plus rigoureuses en Europe. Elle concerne la connexion au réseau électrique. Elle garantit la performance, la sécurité et la conformité des produits. Les systèmes PCS-100K/EU et PCS-125K/EU de Huazhi Energy ont surpassé ces exigences.



Grâce à des tests stricts menés par TÜV Süd, les systèmes Huazhi ont démontré leur fiabilité. Cela montre la force technique de la marque et sa capacité à répondre aux besoins mondiaux.

Des solutions de stockage d’énergie fiables et modulaires

Les nouveaux modèles de Huazhi Energy proposent une conception modulaire. Leur indice de protection IP65 assure leur fonctionnement même dans des conditions difficiles.



Voici leurs principaux atouts :

Flexibilité de configuration pour chaque besoin

de configuration pour chaque besoin Utilisation de composants de première qualité

Stratégies de contrôle avancées pour optimiser la performance

Stabilité assurée par l’armoire EnerBox

Ces solutions modulaires conviennent aussi bien aux réseaux complexes qu’aux grandes entreprises.

Une expansion mondiale soutenue par l’innovation technologique

Huazhi Energy mise sur l’innovation. L’entreprise adapte ses technologies aux besoins de chaque pays. Elle investit continuellement dans la recherche et le développement, ce qui lui permet de rester en tête.



Huazhi a déployé plus de 3 600 armoires à travers le monde. L’entreprise s’appuie également sur un réseau de partenaires locaux solides, surtout en Europe. Son objectif est clair : accompagner la transition énergétique partout où le besoin se fait sentir.

Grâce à la certification VDE 4110, Huazhi Energy confirme son ambition mondiale. L’entreprise continue de proposer des solutions de stockage d’énergie flexibles, sûres et durables. Ses innovations répondent aux défis actuels de l’énergie et ouvrent la voie vers un avenir plus vert pour tous.

