Tekken 8 : Fahkumram se confirme…et Armor King aussi

Clap de fin pour le Combo Breaker, l’évènement gaming de l’année à ne pas rater pour les fans de jeux de baston après l’EVO. Et comme promis, Bandai Namco a donné rendez-vous à la communauté Tekken sur place pour dévoiler la bande-annonce de gameplay de Fahkumram. Mais le studio japonais a également créé la surprise générale en dévoilant le nouveau combattant à rejoindre le casting de Tekken 8, qui n’est autre qu’Armor King. Une annonce qui a sauvé la saison 2 du jeu, selon beaucoup…

Un Fahkumram déjà craint avant sa sortie, et un Armor King très attendu

Officiellement dévoilé il y a environ deux semaines, le géant combattant de Muay Thaï Fahkuram sera le deuxième personnage à intégrer la saison 2 de Tekken 8 après Anna Williams. Lors du Combo Breaker du week-end dernier, Bandai Namco a officiellement sorti la bande-annonce de son gameplay, dévoilant ainsi quelques-uns de ses movesets. Et, comme l’ont prédit les connaisseurs, Fahkumram a tout pour faire peur. Littéralement !

Car oui : sa version dans Tekken 7 en a déjà fait tomber plus d’un joueur pro à l’époque. Et, vu le trailer de gameplay, cela risque de se reproduire dans le nouvel opus. Fahkumram est toujours un personnage de grande carrure, délivrant des frappes puissantes avec une grande allonge. Et, pour ne rien arranger, Fahkumram possède désormais un “Armor” et un coup brise-garde. Gare à ceux qui privilégient la défense à l’attaque !

Voyez par vous-même la puissance du personnage :

Fahkumram rejoint donc le roster de Tekken 8 le 10 juillet 2025. Les détenteurs du Season Pass 2 pourront déjà jouer le personnage en accès anticipé dès le 7 juillet. La mise à jour v2.03 sera également disponible à la même date, embarquant avec elle une nouvelle série d’ajustements d’équilibrage, le stage Pac-Man et un certain nombre d’options cosmétiques supplémentaires.

Enfin, le trailer tease l’arrivée d’Armor King en tant que le troisième personnage DLC de Tekken 8. Pour ce dernier, il faudra patienter jusqu’à l’automne prochain, sans date précise pour le moment. Néanmoins, la nouvelle a déjà apporté des ondes positives au sein de la communauté, marquant un bel avenir pour Tekken 8 après le drame des derniers patchs.