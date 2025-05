Test – Turtle Beach Stealth Pivot : la manette modulaire qui repense le jeu sur PC et Xbox

Depuis quelques années, les constructeurs de périphériques gaming rivalisent d’ingéniosité. Ils veulent proposer des manettes toujours plus personnalisables, résistantes et adaptées aux différents styles de jeu. Avec la Stealth Pivot, Turtle Beach franchit un nouveau cap. Cette manette, conçue pour les joueurs PC et Xbox, introduit un concept totalement inédit : un système modulaire pivotant, permettant de changer la disposition des boutons à la volée.

Ce test approfondi passe en revue l’ensemble des fonctionnalités de la Stealth Pivot. Nous examinerons ses points forts comme ses limitations, pour déterminer si cette innovation vaut le détour.

Stealth Pivot, un design pivotant unique au monde

La Turtle Beach Stealth Pivot doit son nom à sa principale innovation : deux modules pivotants situés de part et d’autre de la manette. D’un simple geste, vous pouvez faire pivoter la partie gauche ou droite. Ainsi, vous passez d’une configuration standard à une disposition spécialisée.

À droite, le stick analogique et les boutons A/B/X/Y peuvent être remplacés par une configuration à six boutons plats. C’est comme sur les manettes arcade. Un must pour les amateurs de jeux de combat type Street Fighter ou Mortal Kombat.

À gauche, vous pouvez alterner entre une croix directionnelle classique et une croix améliorée avec deux boutons d’action. Cela est pratique pour les combos supplémentaires dans les jeux de baston ou les macros dans les RPG.

Cette mécanique est entièrement mécanique et ne nécessite aucun outil. Un simple verrou situé à l’arrière permet de débloquer la rotation, qui se fait en douceur, sans bruit ni forçage. Le mécanisme est solide, sans jeu perceptible, et inspire confiance quant à sa durabilité.

Une manette haut de gamme sur tous les plans

Au-delà de la modularité, la Stealth Pivot est une manette de très bonne facture. Son design général est proche d’une manette Xbox Series X, avec des courbes ergonomiques. Elle possède des grips texturés sur l’arrière et une prise en main naturelle.

Elle intègre plusieurs éléments qui la placent dans le haut du panier :

Sticks à effet Hall : ils utilisent des capteurs magnétiques sans contact, ce qui élimine complètement les risques de drift. La précision est exemplaire, que ce soit pour viser dans un FPS ou doser une accélération dans un jeu de course.

: ils utilisent des capteurs magnétiques sans contact, ce qui élimine complètement les risques de drift. La précision est exemplaire, que ce soit pour viser dans un FPS ou doser une accélération dans un jeu de course. Boutons arrière assignables : deux paddles placés à l’arrière peuvent être mappés librement à n’importe quelle commande. Ils tombent bien sous les doigts sans gêner.

: deux placés à l’arrière peuvent être mappés librement à n’importe quelle commande. Ils tombent bien sous les doigts sans gêner. Vibration HD : le retour haptique est précis et puissant, même si légèrement moins subtil que celui d’une manette DualSense.

: le retour haptique est précis et puissant, même si légèrement moins subtil que celui d’une manette DualSense. Croix directionnelle crantée : en configuration classique, la croix est très précise, un vrai plaisir pour les amateurs de jeux rétro ou de plateforme.

Un écran LCD pour tout personnaliser

Autre élément distinctif : un écran LCD central permet de visualiser les différents profils. Vous pouvez reconfigurer les touches, régler la sensibilité des sticks et même l’intensité des vibrations… sans passer par un logiciel externe. C’est un vrai plus pour ceux qui veulent ajuster leur configuration en plein jeu sans alt-tab.

Les menus sont accessibles via un petit bouton et navigables à l’aide des sticks et boutons. Il faut un peu de temps pour s’y retrouver au début, mais tout est clair et bien organisé.

En revanche, la manette inclut aussi une fonctionnalité de notifications sociales, dont l’intérêt reste discutable. Voir apparaître sur l’écran que vous avez reçu un tweet ou un message Discord peut sembler gadget, voire intrusif, surtout en pleine session de jeu.

Autonomie, connectivité et compatibilité

La Stealth Pivot offre jusqu’à 20 heures d’autonomie en mode sans fil. Elle peut être utilisée de trois manières :

Bluetooth 5.2 (PC et Android uniquement)

(PC et Android uniquement) Dongle 2.4 GHz (PC avec latence réduite)

(PC avec latence réduite) Connexion filaire USB-C (PC, Xbox Series X|S, Xbox One)

Elle n’est pas compatible en sans-fil avec les consoles Xbox, une limitation technique imposée par Microsoft. Pour jouer sur Xbox, il faudra obligatoirement utiliser le câble fourni (long de 2,4 mètres, ce qui reste confortable).

En revanche, sur PC, le mode 2,4 GHz via dongle est très stable, avec une latence quasi imperceptible. Cela en fait le mode recommandé pour les compétiteurs.

Performances en jeu avec la Stealth Pivot

Nous avons testé la Stealth Pivot sur une variété de jeux sur PC et Xbox Series X pour évaluer sa polyvalence :

FPS (Call of Duty, Halo Infinite)

Les sticks Hall apportent une grande précision et une excellente réactivité. Les boutons arrière permettent de sauter ou se pencher sans lâcher les sticks, ce qui est un vrai avantage. Le grip assure une prise en main ferme même après plusieurs heures.

Jeux de combat (Street Fighter 6, Mortal Kombat 1)

C’est là que la Stealth Pivot dévoile tout son potentiel. En pivotant les modules, vous obtenez une configuration à six boutons façon arcade. La réactivité des touches est excellente, et les combinaisons de coups se déclenchent plus naturellement.

Jeux de course (Forza Horizon 5)

Les gâchettes analogiques sont bien calibrées, avec un bon retour et une course fluide. L’absence de gyroscope n’est pas gênante ici.

Jeux d’aventure / plateforme

La croix directionnelle est très agréable pour des titres comme Celeste ou Hollow Knight. Le confort général est très bon sur les longues sessions.

Contenu de la boîte de la manette Stealth Pivot

La manette est livrée avec :

Un câble USB-A vers USB-C (2,4 mètres)

Un dongle 2,4 GHz

Un guide rapide de prise en main

Aucun étui de transport n’est fourni, dommage vu le positionnement premium.

Conclusion sur la manette Stealth Pivot

La Turtle Beach Stealth Pivot réussit là où d’autres ont échoué : proposer une manette réellement polyvalente. Elle sait s’adapter aux jeux de combat comme aux FPS, sans compromis. Son système pivotant est bien plus qu’un gadget : il apporte une réelle valeur ajoutée à l’expérience utilisateur.

Les sticks à effet Hall, la personnalisation poussée via l’écran LCD et les options de connectivité en font une manette sérieuse. Elle est pensée pour les joueurs exigeants. Certes, quelques défauts subsistent, notamment l’absence de sans-fil sur Xbox et le manque de gyroscope. Mais dans l’ensemble, la Stealth Pivot se démarque par son originalité et sa performance.

