Stellar Blade : le DLC Goddess of Victory: Nikke se précise dans un nouveau trailer 

Après son succès fulgurant sur PS5, Eve s’apprête enfin à faire ses premiers pas sur PC le 11 juin prochain. Et elle ne viendra pas les mains vides : pour “pimenter” le jeu, Shift Up a dévoilé une collab entre Stellar Blade et son jeu de tir mobile Goddess of Victory: Nikke. Le studio chinois a également mis en ligne la bande-annonce finale de la collab, dévoilant quelques nouveaux contenus pour Stellar Blade. Fans de cosmétiques et de personnalisation, vous serez servis !

Voir aussi : Stellar Blade collabore avec NieR : Automata, Eve et 2B enfin réunis

Stellar Blade x Goddess of Victory: Nikke, quand jeu de tir se mélange à un action-RPG

Il ne reste plus que quelques semaines avant que les joueurs PC puissent enfin pouvoir découvrir Stellar Blade sur leurs machines. Disponible à partir du 11 juin, l’action RPG du studio chinois Shift Up arrive avec quelques optimisations graphiques pour les plus exigeants, ainsi qu’une flopée de costumes pour personnaliser Eve au goût de chacun. Shift Up a également décidé de croiser son jeu de tir free-to-play mobile Goddess of Victory: Nikke avec la version PC de Stellar Blade, pour proposer plus de contenu aux joueurs.

Après le premier teaser publié lors du State of Play de février, la collab GoV: Nikke x Stellar Blade se confirme enfin dans un nouveau trailer. Disponible sous forme de DLC payant, elle introduira notamment des phases de shooting, inspirés du gameplay du jeu de tir mobile. On voit également deux nouveaux environnements, laissant supposer l’ajout de quêtes annexes dans la version PC de Stellar Blade.

Un jeu avec des “waifus” implique forcément des costumes, et ça, Shift Up ne l’a pas oublié. Les amateurs de personnalisation pourront donc vêtir Eve de nouveaux costumes inspirés par les personnages emblématiques de GoV: Nikke. La bande-annonce montre notamment Rapi, Anis, Alice, Dorothy et Modernia, les personnages du jeu mobile. Ces derniers sont disponibles dans le magasin intégré, piloté par le personnage de Liter et son fidèle chien Volt.

Enfin, le DLC Stellar Blade x Goddess of Victory: Nikke dévoile Scarlet, une protagoniste bien connue du jeu mobile. Cette nouvelle adversaire rejoindra Stellar Blade en tant que boss redoutable à affronter. Divers contenus exclusifs sont à la clé, dont des cosmétiques, une coiffure exclusive et une bande-son épique.

Stellar Blade sera disponible sur PC avec une édition complète le 11 juin 2025.