Stellar Blade collabore avec NieR : Automata, Eve et 2B enfin réunis ?

Quand Stellar Blade est sorti sur PS5, tout le monde a remarqué une chose : il a beaucoup pompé sur NieR : Automata. En effet, Eve, la protagoniste, attire les regards, que ce soit sur le plan chara design que compétences. Exactement comme une certaine 2B…et c’est normal, car Shift Up, le studio derrière Stellar Blade, est fan de Nier : Automata. Mais aujourd’hui, les fans des deux protagonistes peuvent se réjouir, car une collaboration entre Shift Up et Square Enix est en route. Le meilleur des deux mondes en un seul endroit, qui dit mieux ?

Voir aussi : State of Play Septembre 2024 : Toutes les grandes annonces et nouveautés sur PS5 et autres consoles

Stellar Blade x NieR : Automata, rendez-vous en fin d’année

Bonne nouvelle pour les fans d’Eve. Lors du dernier State of Play, Shift Up annonce le tout premier DLC de Stellar Blade, et c’est un crossover inattendu. Dans le cadre d’une collaboration avec NieR : Automata, la protagoniste de l’action-RPG de Square Enix 2B fera donc son entrée dans le jeu. Durant un glitch de quelques millisecondes, la bande-annonce montre Eve dans le costume de 2B, pour finir sur l’androïde regardant le décor post-apocalyptique de Stellar Blade, en compagnie de son Pod.

Les premières secondes de la bande-annonce confirment également l’ajout du mode photo dans le jeu. Les joueurs pourront enfin ajuster et personnaliser la pose, l’éclairage, le cadrage et la mise au point de chaque photo. Enfin, la bande originale de Stellar Blade, comptant plus de 180 morceaux, est disponible dès maintenant sur plus de 30 services de streaming.

Et c’est tout. Pour le moment, on ne sait pas ce que réserve cette merveilleuse collaboration. Si on analyse la séquence, on peut s’attendre à un skin de 2B, avec la bande-son de NieR : Automata dans Stellar Blade. Bien évidemment, ce ne sont que des spéculations, alors, à prendre avec des pincettes. PlayStation promet que le DLC collaboratif sera “rempli de nouveaux contenus passionnants”, alors, restez à l’écoute !

Le DLC de Stellar Blade X NieR : Automata sera disponible pour la fin de l’année. Aucune date n’est encore précisée, mais nous ne manquerons pas de vous mettre au courant quand nous aurons plus d’infos.